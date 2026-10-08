Pracowałeś kilka lat za granicą? Możesz mieć prawo do drugiej emerytury

Osoby, które podczas swojej kariery zawodowej pracowały zarówno w Polsce, jak i za granicą, mogą mieć prawo do dwóch świadczeń emerytalnych. Lata przepracowane poza krajem nie muszą przepadać. Jeżeli pracownik podlegał zagranicznym ubezpieczeniom społecznym, może ubiegać się o emeryturę również z państwa, w którym opłacał składki.

Możliwość otrzymywania świadczeń z kilku krajów zależy jednak od przepisów obowiązujących w poszczególnych systemach emerytalnych. Znaczenie mają między innymi długość okresu ubezpieczenia, osiągnięcie odpowiedniego wieku oraz zasady współpracy danego państwa z Polską.

Emerytura z Niemiec po 5 latach pracy. Ile można dostać?

Przykładem są Niemcy, gdzie do uzyskania prawa do emerytury wymagany jest co najmniej pięcioletni okres ubezpieczenia. Oznacza to, że osoba, która przez taki czas pracowała i podlegała niemieckiemu systemowi ubezpieczeń, może spełnić jeden z podstawowych warunków przyznania świadczenia.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, osoba zarabiająca przez pięć lat przeciętne wynagrodzenie w Niemczech może otrzymać około 200 euro emerytury miesięcznie. W przeliczeniu daje to około 860 zł. Jest to jednak przykładowa kwota, a nie jednakowe świadczenie gwarantowane wszystkim osobom z pięcioletnim stażem.

Zagraniczny staż może pomóc w Polsce

Praca poza Polską może mieć znaczenie również przy ustalaniu prawa do krajowych świadczeń. Okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach mogą zostać uwzględnione przy sprawdzaniu, czy dana osoba spełnia wymagania dotyczące stażu emerytalnego.

Przykładowo mężczyzna, który przepracował w Polsce 22 lata, nie osiąga wymaganego 25-letniego stażu potrzebnego do uzyskania gwarantowanej emerytury minimalnej. Jeśli jednak przez kolejne trzy lata podlegał ubezpieczeniu w Niemczech, zagraniczny okres może zostać uwzględniony przy ustalaniu jego uprawnień.

Dwie emerytury nie zawsze od tego samego dnia

Prawo do polskiej emerytury nie oznacza automatycznie, że w tym samym momencie rozpocznie się wypłata świadczenia zagranicznego. Poszczególne państwa stosują bowiem różne wymagania dotyczące wieku emerytalnego.

Przykładowo kobieta może przejść na emeryturę w Polsce po ukończeniu 60 lat, ale na niemieckie świadczenie będzie musiała poczekać jeszcze siedem lat. Istotne są także zasady opodatkowania. Polska zawarła z wieloma państwami, w tym z Niemcami, umowy mające zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu. Znaczenie ma przy tym rezydencja podatkowa emeryta.

Jak złożyć wniosek o zagraniczną emeryturę?

Osoby ubiegające się o świadczenie za pracę poza Polską powinny przygotować dokumenty potwierdzające zagraniczne okresy ubezpieczenia. W materiale wskazano między innymi formularz EMZ oraz druk E 207 PL, w którym należy podać państwa zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniom.

Dokumenty można złożyć w ZUS, również elektronicznie za pośrednictwem PUE, z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Obsługą spraw dotyczących poszczególnych państw zajmują się wyznaczone oddziały ZUS. W przypadku Niemiec jest to oddział w Opolu. Sprawy dotyczące Wielkiej Brytanii obsługuje Gdańsk, Holandii – Kraków, a Irlandii – Lublin. Dla osób ubiegających się o emeryturę z Włoch właściwy jest oddział w Bydgoszczy.

Samo przepracowanie kilku lat za granicą nie gwarantuje określonej kwoty, ale może otworzyć drogę do dodatkowego świadczenia. Dlatego przy składaniu wniosku emerytalnego warto uwzględnić wszystkie okresy zagranicznego ubezpieczenia.

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