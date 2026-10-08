Bank alarmuje po incydencie bezpieczeństwa. Chodzi o faktury i numery kont

Bank Pekao opublikował ostrzeżenie skierowane do przedsiębiorców. Centrum Bezpieczeństwa banku poinformowało o zagrożeniu związanym z incydentem bezpieczeństwa u jednego z dostawców usług elektronicznego fakturowania. Zwrócono uwagę, że przestępcy mogą wykorzystać informacje dotyczące firm i ich rozliczeń do przygotowania prób wyłudzenia pieniędzy.

Zagrożenie dotyczy między innymi danych przedsiębiorstw, informacji o kontrahentach, numerów rachunków bankowych oraz wystawionych faktur. Zdaniem banku takie informacje mogą posłużyć oszustom do stworzenia wiarygodnie wyglądających wiadomości lub prób kontaktu z firmami.

Bank Pekao ostrzega klientów. Chodzi o dane przedsiębiorców

Centrum Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A. wskazało, że informacje dotyczące działalności przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Szczególne znaczenie mają dane, które na co dzień pojawiają się w dokumentach księgowych i rozliczeniach między firmami.

Przestępcy dysponujący takimi informacjami mogą przygotowywać próby wyłudzeń sprawiające wrażenie autentycznych. Znajomość danych kontrahenta, numeru rachunku czy szczegółów faktury może zwiększać wiarygodność osoby podszywającej się pod partnera biznesowego.

Incydent bezpieczeństwa u dostawcy e-fakturowania

Bank powiązał swoje ostrzeżenie z incydentem dotyczącym jednego z podmiotów świadczących usługi elektronicznego fakturowania. W komunikacie nie ujawniono jednak nazwy dostawcy, którego dotyczy zdarzenie.

Nie przedstawiono również informacji pozwalających określić skalę incydentu. Bank nie podał liczby przedsiębiorstw, których dane mogły zostać objęte zagrożeniem, ani liczby ewentualnych poszkodowanych.

Oszuści mogą podszywać się pod kontrahentów

Według banku zagrożenie wynika przede wszystkim z możliwości wykorzystania informacji, które przedsiębiorcy uznają za wiarygodne. Dane dotyczące rzeczywistych rozliczeń mogą sprawić, że próba wyłudzenia będzie trudniejsza do rozpoznania.

Szczególnie istotne są numery kont bankowych i informacje o wystawionych fakturach. To podstawowe elementy firmowych płatności. Ich wykorzystanie przez przestępców może zwiększyć ryzyko, że przedsiębiorca uzna fałszywy kontakt za związany z rzeczywistą współpracą biznesową.

Bank zaleca ostrożność przy realizowaniu płatności

W związku z zagrożeniem Bank Pekao zaapelował do przedsiębiorców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas realizowania przelewów oraz kontaktowania się z kontrahentami.

Ostrzeżenie dotyczy więc nie tylko samego incydentu bezpieczeństwa, ale przede wszystkim jego możliwych następstw. Informacje pochodzące z dokumentów firmowych mogą zostać wykorzystane do prób oszustwa nawet wtedy, gdy wiadomość lub kontakt sprawiają wrażenie wiarygodnych.

Nie podano liczby firm objętych zagrożeniem

Komunikat Centrum Bezpieczeństwa Banku Pekao ma charakter ostrzegawczy. Nie oznacza on, że każdy przedsiębiorca korzystający z elektronicznego fakturowania został poszkodowany ani że doszło do wyłudzenia pieniędzy z jego rachunku.

Bank nie określił liczby potencjalnych ofiar ani skali incydentu. Podkreślił natomiast ryzyko wykorzystania danych przedsiębiorstw, kontrahentów i faktur do przygotowywania prób wyłudzeń. Dlatego zaleca zwiększoną czujność przy firmowych rozliczeniach.

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