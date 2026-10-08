Jedna zmiana uruchomi lawinę podwyżek. Maksymalna kara przekroczy 71 mln zł

Od 1 stycznia 2027 r. wzrosną finansowe konsekwencje naruszenia przepisów skarbowych. Zmiany wynikają z podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które osiągnie poziom 4950 zł brutto. Ponieważ Kodeks karny skarbowy uzależnia wysokość wielu kar i limitów od płacy minimalnej, automatycznie zwiększą się również kwoty grzywien oraz mandatów.

Podwyżki obejmą zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa skarbowe. W najpoważniejszych przypadkach maksymalna grzywna będzie liczona w dziesiątkach milionów złotych. Zmieni się także kwota stanowiąca granicę między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym.

Kary skarbowe 2027. Grzywna nawet do 99 tys. zł

W przypadku wykroczeń skarbowych wysokość grzywny jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami może ona wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności najniższej pensji. Wzrost płacy minimalnej do 4950 zł oznacza więc podniesienie obu granic.

Od początku 2027 r. najniższa grzywna wyniesie 495 zł, podczas gdy obecnie jest to 480,60 zł. Maksymalna kara za wykroczenie skarbowe wzrośnie natomiast z 96 120 zł do 99 tys. zł. Zmiana nie wymaga wprowadzenia odrębnych stawek, ponieważ wynikają one bezpośrednio z wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Za przestępstwo skarbowe nawet 71,28 mln zł

Znacznie wyższe sankcje przewidziano za przestępstwa skarbowe. W takich przypadkach grzywny ustala się za pomocą stawek dziennych. Od stycznia 2027 r. jedna stawka będzie wynosiła od 165 zł do 66 tys. zł.

Przy maksymalnej liczbie 720 stawek dziennych najwyższa grzywna osiągnie 47,52 mln zł. Jeżeli zastosowanie znajdą przepisy dotyczące nadzwyczajnego obostrzenia kary, limit może wzrosnąć do 1080 stawek, czyli 71,28 mln zł. To o ponad 2 mln zł więcej niż w 2026 r.

Wyższe mandaty od urzędników skarbowych

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia przełoży się również na maksymalną wysokość mandatów nakładanych między innymi przez urzędników skarbowych. Od 2027 r. ich górny limit wyniesie 24 750 zł, czyli o około 700 zł więcej niż obecnie.

Nie oznacza to jednak, że każde naruszenie przepisów będzie skutkowało mandatem w takiej wysokości. Kwota 24 750 zł wyznacza maksymalny dopuszczalny poziom tej sankcji.

Nowy próg między wykroczeniem a przestępstwem

Zmieni się także granica kwotowa istotna przy kwalifikowaniu niektórych naruszeń przepisów podatkowych. W 2027 r. próg odpowiadający pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia wyniesie 24 750 zł.

W określonych przypadkach wysokość uszczuplonej lub zagrożonej uszczupleniem należności publicznoprawnej ma znaczenie dla uznania czynu za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Samo przekroczenie wskazanej kwoty nie przesądza jednak automatycznie o kwalifikacji prawnej. Decydują również przepisy odnoszące się do konkretnego naruszenia.

Zmieni się również definicja wielkiej wartości

Kodeks karny skarbowy posługuje się także pojęciem wielkiej wartości. Jest ono powiązane z tysiąckrotnością minimalnego wynagrodzenia. Po styczniowej podwyżce za wielką wartość będzie uznawana kwota przekraczająca 4,95 mln zł.

Nowe limity będą więc konsekwencją wzrostu płacy minimalnej, a nie odrębnej podwyżki każdej kary. Od 2027 r. zmienią się zarówno dopuszczalne wysokości grzywien i mandatów, jak i progi kwotowe wykorzystywane przy ocenie niektórych czynów skarbowych.

Czytaj też:

Wyższy VAT na piwa i wina 0%. Branża protestuje Czytaj też:

Właściciele firm z nowym obowiązkiem. Kto nie zdąży, musi liczyć się z konsekwencjami