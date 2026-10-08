Zegar tyka. Za półtora roku będą surowsze wymogi dla fotowoltaiki i magazynów energii

Zegart tyka. Od marca 2028 roku w życie wejdą surowsze wymogi dla urządzeń z segmentu OZE. WT, czyli nowe Warunki Techniczne mają zastąpić starsze standardy i dostosować polskie budownictwo do unijnych wymogów dotyczących bezemisyjności budynków.

Na razie ciągle na starych zasadach można instalować m.in. fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i wolno stojące kolektory słoneczne.

Warunki techniczne dla domowego OZE w 2028 roku. Konieczność przebudowy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zdecydowało się dać Polakom czas na dostosowanie i wprowadziło okres przejściowy trwający do wiosny 2028 roku ze względu na protesty branży oraz ryzyko zablokowania już trwających inwestycji. Jeżeli dokumentacja zostanie złożona po 19 września 2026 roku, inwestor będzie mógł zdecydować o zastosowaniu dotychczasowych przepisów, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

A co się zmieni za półtora roku? Dużo.

Do tej pory montaż domowych instalacji i baterii cechował się dużą dowolnością. Nowe przepisy kładą ogromny nacisk na eliminację ryzyka pożarów i wymuszają określone parametry techniczne. Każdy magazyn energii o mocy powyżej 2 kW będzie musiał posiadać zaawansowany system zarządzania baterią (BMS) z funkcją monitorowania napięcia, prądu i temperatury oraz automatycznym odłączaniem awaryjnym.

Dla domowych magazynów z przedziału 10-30 kWh, projekt zakłada konieczność przystosowania pomieszczenia do określonej odporności ogniowej (klasy EI 15), co może wymagać m.in. przebudowy garaży czy kotłowni.

Zmiany w przepisach i nowe wymogi w 2028. Montuj magazyn póki czas!

Pojawią się także nowe restrykcje lokalizacyjne oraz limity pojemności baterii w jednej strefie pożarowej. Większe magazyny energii będą mogły być montowane wyłącznie na najniższych kondygnacjach z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.

Nowe warunki techniczne wprowadzają limit pojemności magazynu energii do maksymalnie 11 kWh dla jednego mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Za półtora roku przepisy całkowicie zakażą za to montażu urządzeń o pojemności powyżej 2 kWh bezpośrednio w mieszkaniach oraz na balkonach.

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