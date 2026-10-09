Polacy regularnie kupują używane produkty. Przoduje jedna kategoria

Jak pokazuje najnowszy raport „eBay Recommerce Report 2026”, Polacy regularnie dokonują zakupów na rynku wtórnym. Miesięcznie robi je aż 55 proc. z nas, a w ciągu najbliższego roku 88 proc. planuje co najmniej utrzymać lub zwiększyć częstotliwość nabywania produktów używanych, przy czym 34 proc. zamierza kupować je częściej.

Używane produkty wsparciem dla domowego budżetu

– Recommerce od 30 lat stanowi fundament naszego marketplace’u, a tegoroczny raport wyraźnie pokazuje, że jego znaczenie w życiu ludzi stale rośnie – podkreśla Jamie Iannone, Chief Executive Officer w eBay. – Konsumenci na całym świecie wybierają produkty używane ze względu na ich przystępność cenową, jakość, zaufanie, możliwość odkrywania wyjątkowych ofert oraz korzyści dla środowiska – dodaje.

Badania pokazuje, że dla większości Polaków zakupy z drugiej ręki są istotnym wsparciem w zarządzaniu domowym budżetem. Za ważne w tym kontekście uznaje je aż 77 proc. ankietowanych.

Produkty używane są często dostępne w niższych cenach niż ich nowe odpowiedniki, dzięki czemu stanowią bardziej przystępną alternatywę przy zakupie potrzebnych rzeczy.

Nie zaskakuje fakt, że najważniejszą motywacją zakupową jest chęć zaoszczędzania pieniądze. Jedna trzecia Polaków wskazała ją jako główny powód kupowania produktów używanych, a 37 proc. najczęściej wybiera takie produkty wtedy, gdy chce świadomie ograniczyć wydatki.



Twórcy raportu zwracają uwagę, że przystępność cenowa niekoniecznie oznacza wybór najtańszej oferty. Przy wyborze sprzedawcy w sklepie online 28 proc. Polaków na pierwszym miejscu stawia całkowitą opłacalność propozycji, rozumianą jako połączenie konkurencyjnej ceny produktu oraz niskich lub bezpłatnych kosztów dostawy. Równocześnie 80 proc. badanych deklaruje gotowość zapłacenia więcej za przedmiot, który jest trwalszy i będzie służył dłużej. Pokazuje to, że decyzje zakupowe łączą potrzebę kontroli bieżących wydatków z oceną jakości, użyteczności i długoterminowej wartości dobra.

Co najczęściej kupujemy z drugiej ręki?

Najpopularniejszą kategorią, jeśli chodzi o zakup produktów używanych wśród Polaków jest moda codzienna. Wskazało ją 56 proc. ankietowanych. Do często wybieranych segmentów należą również:

Obuwie i sneakersy – 38 proc.,

Wyposażenie domu i kuchni oraz produkty związane ze stylem życia – 34 proc.,

Elektronika – 31 proc.,

Media i rozrywka – 30 proc.,

Produkty motoryzacyjne – 26 proc.

„eBay Recommerce Report 2026” opiera się na badaniu online przeprowadzonym przez Bounce Insight wśród 10 522 konsumentów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Francji, Włoch, Hiszpanii, Australii, Austrii i Japonii. Badanie zrealizowano między 9 a 27 lipca 2026 r. wśród osób mających doświadczenie w kupowaniu produktów używanych lub z drugiej ręki. Dodatkowo między 15 lipca a 10 sierpnia 2026 r. przeprowadzono badanie wśród 1 707 aktywnych sprzedających na eBay na siedmiu rynkach: w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Australii i Japonii.

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