„Ponownie zawitają wyższe ceny”. Niezbyt dobre prognozy dla kierowców

Dziś mija tydzień od przywrócenia pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Trzeci odsłona programu obowiązuje od 3 października br. i jak zapowiedział rząd zakończy się wraz z końcem tego roku.

Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy,

wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego

Powrót pakietu przyniósł ulgę tankującym. Jak podaje serwis e-petrol.pl w mijającym tygodniu litr benzyny 95-oktanowej E10 kosztował średnio 6,79 zł, podczas gdy jeszcze tydzień temu – tuż przed reaktywacją CPN – kierowcy płacili za niego 8,19 zł. Wyraźny spadek odnotowano również w przypadku oleju napędowego, który staniał z rekordowego poziomu 9,14 zł do 7,78 zł za litr. Podrożał natomiast nieobjęty pakietem autogaz – cena wzrosła o 3 grosze do poziomu 3,25 zł/l.

Wzrosły natomiast ceny paliw w hurcie. – W okresie od 3 do 9 października 2026 roku na rynku hurtowym zanotowano wzrost cen wszystkich paliw. Pb98 podrożała o 176 zł, osiągając poziom 6969 zł za metr sześcienny. Pb95 wzrosła o 168 zł, do wartości 6154 zł za metr sześcienny. W tym samym czasie diesel odnotował wzrost o 218 zł, osiągając cenę 7161 zł za metr sześcienny, natomiast olej opałowy podrożał o 239 zł, osiągając poziom 6086 zł za metr sześcienny – wyliczają analitycy e-petrol.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Mało optymistyczne prognozy

Eksperci wskazują, że co prawda CPN osłania portfele kierowców na tyle szczelnie, że historyczna drożyzna na razie nam nie grozi, jednak globalna sytuacja powoduje, że na krajowy rynek “ponownie zawitają wyższe ceny dla wszystkich typów paliw”, co jest pokłosiem problemów z bezpieczeństwem wydobycia i tranzytu w regionie bliskowschodnim.

Na okres 12-18 października analitycy przewidują, że benzyna Pb98 będzie kosztować od 7,79 do 7,92 zł/l, a popularna “95” od 6,89 do 7,02 zł/l. Jeśli chodzi o diesla, to eksperci prognozują przedział od 7,93 do 8,06 zł/l, natomiast autogaz utrzyma się na poziomie 3,26–3,34 zł/l.

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