Nawet 14,8 tys. zł za ogrzewanie domu. Sprawdź, kto może liczyć na pomoc

Rozpoczęcie sezonu grzewczego oznacza dla wielu gospodarstw domowych znaczący wzrost wydatków. Koszty ogrzewania budynków mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych rocznie, dlatego część Polaków poszukuje możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Choć termin składania wniosków o bon ciepłowniczy już minął, nadal dostępne są inne świadczenia.

Według wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego roczny koszt ogrzewania domu pelletem może wynieść 12 852 zł, gazem 8676 zł, a olejem opałowym nawet 14 880 zł. W ciągu roku pellet podrożał o 52 proc. Ostateczne wydatki zależą jednak od stanu izolacji budynku, rodzaju instalacji oraz ilości zużywanej energii.

Dopłaty do ogrzewania 2026/2027. Co z bonem ciepłowniczym?

Jednym z mechanizmów wsparcia był bon ciepłowniczy, którego wysokość sięgała 3500 zł. Świadczenie przeznaczono dla gospodarstw o niższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Warunkiem było również przekroczenie jednoskładnikowej ceny ciepła wynoszącej 170 zł za gigadżul netto.

Termin składania wniosków upłynął 31 sierpnia 2026 r. Oznacza to, że obecnie nie można już ubiegać się o to świadczenie. Bon miał przy tym ograniczone zastosowanie w domach jednorodzinnych. Według danych CEEB z ciepła systemowego korzysta zaledwie około 1 proc. takich nieruchomości.

Dodatek mieszkaniowy pomoże pokryć rachunki

Osoby ponoszące wysokie koszty utrzymania mieszkania mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Nie jest on przeznaczony wyłącznie na ogrzewanie, ale przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się również wydatki na energię cieplną. Wsparcie mogą otrzymać m.in. właściciele i najemcy mieszkań oraz domów.

Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego. Średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać 3561,42 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W gospodarstwie wieloosobowym limit wynosi 2671,07 zł na osobę.

Przekroczenie progu nie zawsze oznacza odmowę

Przy przyznawaniu dodatku znaczenie ma również powierzchnia zajmowanego lokalu. Dla czteroosobowego gospodarstwa podstawowy limit powierzchni normatywnej wynosi 55 mkw. W określonych przypadkach może zostać zwiększony.

Co ważne, przekroczenie kryterium dochodowego nie musi automatycznie wykluczać pomocy. Dodatek może zostać pomniejszony o kwotę przekroczenia. Gmina ma również możliwość ustalenia wyższego progu dochodowego. Pod uwagę brane są ponadto tytuł prawny do lokalu i wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych.

Ryczałt na zakup opału. Kto może go dostać?

W niektórych przypadkach wraz z dodatkiem mieszkaniowym przysługuje ryczałt na zakup opału. Dotyczy to lokali, w których brakuje instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie, ciepłą wodę lub gaz przewodowy z zewnętrznego źródła.

Wysokość ryczałtu zależy m.in. od powierzchni normatywnej mieszkania, liczby domowników oraz rodzaju brakującej instalacji. Nie jest to odrębne świadczenie, lecz część dodatku mieszkaniowego. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby, której przyznano dodatek.

Zasiłek celowy na ogrzewanie i zakup opału

Kolejną formą wsparcia jest zasiłek celowy przyznawany w ramach pomocy społecznej. Może on pokryć część lub całość niezbędnych wydatków gospodarstwa domowego, w tym kosztów ogrzewania oraz zakupu opału.

Nie jest to jednak świadczenie przyznawane automatycznie. Ma charakter fakultatywny, a decyzja zależy od spełnienia warunków określonych w przepisach o pomocy społecznej i indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Mimo zakończenia naboru na bon ciepłowniczy gospodarstwa domowe nie zostały więc całkowicie pozbawione możliwości uzyskania wsparcia. Dodatek mieszkaniowy, ryczałt na opał i zasiłek celowy mogą pomóc ograniczyć obciążenia związane z sezonem grzewczym, choć każde z tych rozwiązań ma własne warunki przyznawania.

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