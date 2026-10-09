Ważna zmiana dla rodziców. Nawet 1000 zł miesięcznie dla większej liczby osób

Od 1 października 2026 r. obowiązuje wyższy próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmiana oznacza, że pomoc finansowa może trafić do rodzin, które wcześniej nie spełniały warunków ze względu na zbyt wysokie dochody. Maksymalna wysokość świadczenia pozostaje na poziomie 1000 zł miesięcznie.

Dotychczas kryterium dochodowe wynosiło 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Od początku października limit został podniesiony do 1665 zł, czyli o 456 zł. Dzięki temu część osób, które wcześniej nie kwalifikowały się do wsparcia, może uzyskać prawo do wypłat w nowym okresie świadczeniowym.

Fundusz alimentacyjny 2026. Kto może otrzymać pieniądze?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczone są dla osób, które nie otrzymują należnych alimentów mimo istniejącego obowiązku ich płacenia. Warunkiem jest wcześniejsze ustalenie alimentów przez sąd albo na podstawie ugody zatwierdzonej przez sąd.

Samo nieotrzymywanie pieniędzy od zobowiązanego rodzica nie wystarcza jednak do uzyskania pomocy. Konieczne jest również wykazanie, że egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Dopiero wtedy można ubiegać się o wypłatę świadczenia ze środków publicznych.

Nawet 1000 zł miesięcznie. Ile wynosi świadczenie?

Wysokość wypłaty zależy od kwoty alimentów ustalonej przez sąd. Fundusz może pokrywać należność w tej wysokości, ale obowiązuje górny limit wynoszący 1000 zł miesięcznie. Oznacza to, że nie każda uprawniona osoba otrzyma maksymalną kwotę.

Podwyższenie progu dochodowego nie zmienia zasad ustalania wysokości świadczenia. Najważniejszą nowością jest zwiększenie liczby rodzin, które mogą spełnić kryterium finansowe. Osoby wcześniej wykluczone z powodu dochodów powinny więc ponownie sprawdzić, czy kwalifikują się do pomocy.

Do jakiego wieku można pobierać alimenty z funduszu?

Co do zasady świadczenie przysługuje do ukończenia przez uprawnioną osobę 18 lat. Możliwe jest jednak dalsze otrzymywanie pieniędzy, jeżeli po osiągnięciu pełnoletności nadal kontynuuje ona naukę. W takim przypadku wsparcie może być wypłacane maksymalnie do ukończenia 25. roku życia.

Inne zasady dotyczą osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ich przypadku świadczenie z funduszu alimentacyjnego może być przyznawane bez ograniczenia wiekowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Nie tylko obywatele Polski mogą otrzymać pomoc

Prawo do świadczeń przysługuje obywatelom polskim, ale w określonych przypadkach mogą korzystać z niego również cudzoziemcy. Dotyczy to między innymi osób objętych odpowiednimi umowami międzynarodowymi o zabezpieczeniu społecznym.

Uprawnienie mogą mieć także cudzoziemcy posiadający wskazane w przepisach zezwolenia na pobyt oraz osoby przebywające w Polsce w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Każdy przypadek wymaga spełnienia ustawowych warunków.

Nowy próg dochodowy. Co z terminami wypłat?

Wraz z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego większe znaczenie zyskały aktualne dochody rodzin. Limit 1665 zł netto na osobę może otworzyć drogę do wsparcia osobom, którym wcześniej odmówiono świadczenia ze względu na przekroczenie kryterium.

Jak podaje Rynek Zdrowia, osoby, które złożyły dokumenty najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r., mają otrzymać świadczenie do 31 października. Zmiana obowiązująca od początku miesiąca oznacza przede wszystkim poszerzenie grona potencjalnych beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

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