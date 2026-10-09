Przy zakupach trzeba będzie podać PESEL. Unia Europejska wskazała kwotę

Od połowy lipca 2027 r. w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Rozporządzenie AMLR przewiduje dokładniejszą identyfikację klientów przy określonych transakcjach o dużej wartości. Zmiany odczują nie tylko instytucje finansowe, ale również przedsiębiorcy działający w handlu i usługach.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami próg uruchamiający dodatkową weryfikację wyniesie 10 tys. euro, czyli około 43 tys. zł. Znaczenie ma mieć wartość transakcji, a nie sposób dokonania płatności. Oznacza to, że również zakup opłacony przelewem może wymagać dodatkowego sprawdzenia tożsamości klienta.

PESEL przy zakupach. Od jakiej kwoty będzie potrzebny?

Nowe regulacje przewidują, że przy transakcjach przekraczających 10 tys. euro przedsiębiorca objęty obowiązkami AML będzie musiał przeprowadzić dokładniejszą identyfikację klienta. W ramach procedury mogą być wymagane między innymi numer PESEL, NIP oraz numer rachunku bankowego IBAN.

Samo przekazanie pieniędzy z własnego konta nie będzie wystarczającym elementem weryfikacji. Sprzedawca lub usługodawca będzie musiał ustalić, z kim zawiera transakcję, a także sprawdzić, czy klient nie działa w imieniu innej osoby będącej jej rzeczywistym beneficjentem.

Nowe obowiązki nie tylko dla banków

Procedury określane jako Customer Due Diligence, czyli CDD, mają objąć szerszą grupę podmiotów niż dotychczas. Wśród nich wymieniono dostawców usług związanych z kryptoaktywami, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa udzielające pożyczek pozabankowych.

Nowe wymogi mają dotyczyć również części branż obsługujących transakcje o wysokiej wartości. Chodzi między innymi o dealerów samochodowych, pośredników nieruchomości, galerie sztuki, domy aukcyjne i niezależnych marszandów. Wskazano także adwokatów oraz kluby sportowe.

Płacisz gotówką? Próg może być niższy

Szczególną uwagę na zmiany powinni zwrócić klienci preferujący płatności gotówkowe. Jak wyjaśnia Mateusz Pniewski z TransactionLink, w określonych przypadkach uproszczona procedura weryfikacyjna może być wymagana już przy kwocie 3 tys. euro.

Dotyczy to sytuacji, w których ryzyko przestępstw finansowych oceniane jest jako niskie. Nie oznacza to jednak, że każda płatność gotówkowa powyżej tej wartości będzie automatycznie wymagała identycznego zestawu danych. Zakres weryfikacji ma zależeć od właściwych przepisów i oceny ryzyka.

Jednolite zasady w całej Unii Europejskiej

Celem rozporządzenia AMLR jest ograniczenie różnic między przepisami obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich. Dotychczas odmienne wymagania i progi mogły być wykorzystywane przez osoby próbujące ukrywać nielegalne pochodzenie pieniędzy.

Wspólne regulacje mają utrudnić takie działania poprzez ujednolicenie zasad identyfikacji klientów i kontroli transakcji. Weryfikacja będzie więc jednym z elementów szerszego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy na terenie Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy muszą przygotować nowe procedury

Dla wielu firm nowe obowiązki oznaczają konieczność stworzenia systemów weryfikacji klientów. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy wcześniej nie stosowali rozbudowanych procedur znanych z sektora bankowego.

Mateusz Pniewski wskazuje, że instytucje finansowe rozwijały podobne rozwiązania przez lata, podczas gdy firmy handlowe mają znacznie mniej czasu na dostosowanie działalności. Według eksperta odpowiednie technologie mogą skrócić wdrożenie procedur z kilku miesięcy do kilku tygodni.

Ostateczna odpowiedzialność za prawidłową identyfikację i weryfikację klientów będzie jednak spoczywać na przedsiębiorcach objętych nowymi obowiązkami. Dla kupujących oznacza to, że przy określonych zakupach o większej wartości konieczne może być przekazanie dodatkowych danych osobowych.

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