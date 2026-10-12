Pętla przepisów i drożyzna. Polacy nie palą się do prowadzenia własnego biznesu

Polska gospodarka w ogromnym stopniu wciąż opiera się na jednoosobowych działalnościach gospodarczych (JDG) i mikrofirmach. Według danych GUS, w Polsce działa blisko 2,9 mln aktywnych przedsiębiorstw, z czego aż 96 proc. to właśnie mikrofirmy.

Hamowanie przedsiębiorczości Polaków to droga donikąd i podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy.

Własna firma to uciażliwość. Tylko młodzi nie widzą problemu

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” przez SW Research wynika, że 55 proc. badanych, uważa, że obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm.

Częściej pozytywnie o warunkach do prowadzenia działalności w Polsce wypowiadają się mężczyźni niż kobiety. Około 29 proc. mężczyzn stwierdziło, że warunki te są zdecydowanie lub raczej sprzyjające. Tak uważa tylko 21,4 proc. kobiet.

Zdecydowanie najlepiej warunki biznesowe w Polsce oceniają ludzie młodzi, poniżej 24. roku życia. W tej grupie wiekowej niemal 40 proc. ankietowanych uważa, że krajowe regulacje sprzyjają zakładaniu własnych firm. W pozostałych grupach odsetek pozytywnego nastawienia do własnej firmy to zaledwie 22–26 proc.

Trudno, coraz trudniej. Ocena warunków do prowadzenia działalności gospodarczej

Niestety także w międzynarodowych zestawieniach oceniających warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Polska wcale nie plasuje się w czołówce. Przeciwnie.

Z zestawienia Banku Światowego „Business Ready” za 2025 rok, które przytacza DGP, gdzie ocenie poddano 101 państw i terytoriów, Polska zajęła dopiero 28 miejsce we wszystkich ocenianych kategoriach. Pod względem jakości regulacji podatkowych zajęliśmy dopiero 45. miejsce, a ocena przepisów związanych z zakładaniem firm skończyła się 41. miejscem.

Za to według rankingu „The Global Business Complexity” sporządzanego przez firmę TMF Group, świadczącą usługi księgowe, podatkowe, kadrowe i administracyjne dla przedsiębiorstw, należymy do państw, w których warunki do prowadzenia działalności gospodarczej są jednymi z najtrudniejszych w Europie.

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