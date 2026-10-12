Wszystkich Świętych coraz bliżej. Tyle w tym roku kosztują znicze

Wszystkich Świętych już za niespełna trzy tygodnie. Jak co roku, 1 listopada miliony Polaków udadzą się na cmentarze i zapalą znicze na grobach swoich bliskich. Ile w tym roku trzeba będzie za nie zapłacić? Mamy tu do czynienia ze sporą rozpiętością.

Jak podaje RMF FM, najtańsze, klasyczne modele ze szklanym kloszem można kupić już za kilka złotych.To właśnie takie znicze cieszą się największą popularnością, zwłaszcza wśród osób, które chcą udekorować groby większej liczby bliskich, nie nadwyrężając przy tym domowego budżetu.

Wszystkich Świętych 2026. Tyle w tym roku kosztują znicze

Kilkanaście złotych trzeba przeznaczyć na znicze o większych rozmiarach czy bardziej dekoracyjnych kloszach.

Z roku na rok rośnie popularność zniczy LED, a także modeli z panelami solarnymi. Najprostsze wersje kosztują od kilku do kilkunastu złotych, ale ceny bardziej zaawansowanych produktów mogą solidnie uderzyć po kieszeni. Jak podaje rozgłośnia, znicze solarne kosztują od 90 do 150 zł, a modele z rozbudowanym oświetleniem ponad 200 zł. W tym przypadku płacimy nie tylko za wygląd, ale i za technologię. Elektronika, oświetlenie LED czy możliwość ładowania energią słoneczną wpływają na końcową cenę produktu.

Najdroższe znicze wykonane są z materiałów takich jak stal, metal, kamień czy granit. Ich ceny zaczynają się od 400 zł i sięgają nawet 800 zł. Więcej, bo przeszło 1000 zł kosztują ekskluzywne lampiony.

Z przeprowadzonego przed rokiem badania SW Research dla „Wprost” wynika, że blisko połowa Polaków (49 proc.) wydaje na Wszystkich Świętych od 100 do 500 zł. Co piąty respondent (20,5 proc.) przeznaczył mniej niż 100 zł. Niewiele jednak mniej, bo 15,5 proc. – ponad 500 zł. Niebawem planujemy sondaż dotyczący tegorocznych wydatków w związku z 1 listopada.

Czytaj też:

Nie tylko chryzantemy. W tym roku na 1 listopada mogą królować też inne kwiaty Czytaj też:

Pięć dni wolnego bez urlopu. Jest decyzja Donalda Tuska