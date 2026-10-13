Koniec z tanim fast foodem. McDonald’s pozwany za „ukryty podatek AI” w menu

McDonald’s został pozwany w USA przez mieszkańca stanu Illinois za wykorzystywanie systemu opartego na sztucznej inteligencji do nielegalnego koordynowania cen w restauracjach.

Pozew dotyczy ponad 13 tys. restauracji McDonald’s w Stanach Zjednoczonych – poinformowała agencja Reutera. Według skarżących, firma miała naruszyć amerykańskie przepisy antymonopolowe współpracując z niezależnymi franczyzobiorcami przy ustalaniu cen produktów.

Ile klienci są skłonni zapłacić? „Optymalne” ceny produktów

W marcu 2019 roku McDonald's wprowadził narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mają wspierać proces ustalania cen w restauracjach tej sieci.

Gigant fast foodów ogłosił wtedy przejęcie izraelskiego startupu Dynamic Yield, co pozwoliło na wprowadzenie inteligentnych, dynamicznych menu w punktach Drive-Thru. Ekrany te za pomocą algorytmów AI zaczęły automatycznie sugerować produkty i ich ceny w zależności od pory dnia, pogody, aktualnego ruchu w restauracji czy popularności dań. Obecny system McDonald's rozwija we współpracy z firmą Tiger Analytics.

Na czym polega problem? System analizuje miliony transakcji i dla każdej placówki rekomenduje „optymalne” ceny produktów – od Big Maców po kawę dla seniorów. Jednym z branych pod uwagę czynników jest to, ile klienci w danym miejscu są skłonni zapłacić – wynika ze śledztwa Reutersa. Ma brać pod uwagę również ceny u konkurencji – m.in. Burger Kinga i Wendy’s.

To oznacza, że ceny tego samego produktu mogą znacząco różnić się nawet w restauracjach znajdujących się niedaleko siebie.

McDonald’s odpiera zarzuty. Wskazuje na franczyzobiorców

Reuters sprawdził ceny Big Maca w aplikacji McDonald’s. W jednej należącej do firmy restauracji we Fresno w Kalifornii kanapka kosztowała 5,69 dolara. W innym lokalu tej samej sieci, oddalonym o około 3,2 km, cena wynosiła 6,89 dolara. To różnica o 21 proc.

Autorzy pozwu twierdzą, że wykorzystywano do tego algorytmy szkolone na niepublicznych danych. System miał analizować informacje z milionów codziennych transakcji i na tej podstawie wspierać decyzje cenowe. „Niezależne przedsiębiorstwa muszą samodzielnie ustalać swoje ceny” – wskazano w pozwie.

McDonald’s stanowczo odrzucił zarzuty. W oświadczeniu firma określiła je jako spekulacyjne i oparte na niepełnych informacjach. „Sztuczna inteligencja nie ustala ceny Big Maca ani żadnej innej pozycji w menu” – podkreśliła w komunikacie sieć i zapewniła, że decyzje cenowe należą do franczyzobiorców. Zdaniem McDonald’s system jest tylko narzędziem dostarczającym rekomendacji, a nie nakazów.

Do 2027 roku firma planuje podwoić inwestycje w sztuczną inteligencję. Poza Indiami sieć jest w trakcie negocjacji utworzenia centrum AI także w Polsce, informował w 2025 roku Durga Prakash, head of technology w McDonald's.

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