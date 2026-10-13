Szare worki na odpady – nowe zasady segregacji. Co do nich wrzucać?

Gmina Lubaczów jest gminą wiejską i leży na Podkarpaciu przy granicy z Ukrainą. Ma kłopot, bo w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2027 roku wystartowała tylko jedna firma. Niestety tak w wielu miejscach w Polsce realnie wygląda wolny rynek w tej branży.

Choć EMPOL nie jest jedyną firmą w okolicy wywożącą śmieci, to jest jedyną, która ma własną instalację do przetwarzania i zbierania odpadów. I rządzi.

Więcej za tonę śmieci. Urząd weryfikuje liczbę mieszkańców

Podkarpacka gmina chce zapłacić za wywóz odpadów 3 442 752,72 zł brutto. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL wyceniło swoje usługi na 3 797 229 zł brutto, czyli aż o około 354,5 tys. zł więcej. W poprzednim przetargu chodziło o wywiezienie około 3174 ton śmieci, a umowa na 2027 rok przewiduje tylko około 3096 ton do zagospodarowania.

– To dlatego, że z każdym rokiem maleje liczba mieszkańców gminy – tłumaczy Wprost.pl kompetentny pracownik Urzędu Miejskiego w Lubaczowie. Urząd skrupulatnie te dane weryfikuje.

W przeliczeniu na tonę cena wywozu śmieci wrośnie z około 1123 zł do 1226 zł, czyli o około 9 proc., a mieszkańcy gminy od początku 2026 roku już płacą wyższe stawki za odbiór odpadów: 43 zł miesięcznie od osoby w domu jednorodzinnym i 34 zł w zabudowie wielorodzinnej.

Kto wygra to starcie cenowe? O dziwo sprawa nie jest do końca przesądzona. Urzędnicy liczą na to, że mniejsza ilość mieszkańców i śmieci do wywiezienia „jakoś zbilansuje” wydatki.

Szary i fioletowy worek na śmieci. Coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe

Wydatki na wywóz śmieci rosną nie tylko w powodu rosnacych cen paliwa i pensji minimalnych. Rosną także dlatego, że segregacja śmieci w Unii Europejskiej jest coraz bardziej wymagajaca i szczegółowa.

Polacy już wiedzą, że fioletowy worek służy do zbiórki starych tekstyliów i odzieży. Można do niego wrzucać czyste i suche ubrania oraz bieliznę, buty, ale bez elementów metalowych czy elektrycznych, pościel, koce, narzuty, ręczniki, obrusy, ścierki, firany i zasłony, torby materiałowe i plecaki z tkanin. W gminie Lubaczów chcą odbierania takiej frakcji dwa razy w 2027 roku.

Nowością jest także zbiórka wystudzonego popiołu do szarych worków lub pojemników dostarczanych mieszkańcom. Popiół zmieszany z innymi odpadami komunalnymi w czarnym pojemniku drastycznie obniża jakość surowca, który jeszcze mógłby zostać odzyskany w sortowniach, dlatego należy mu się osobny pojemnik – zwłaszcza w wiejskich gminach.

Popiół ze spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, ekogroszku czy koksu zawiera substancje szkodliwe, w tym metale ciężkie oraz związki siarki. Wrzucenie takiego odpadu do brązowego pojemnika na odpady BIO lub na przydomowy kompostownik to poważny błąd. Tylko popiół drzewny ma zastosowania w ogrodzie i gospodarstwie, bo zawiera potas, wapń, fosfor, magnez oraz mikroelementy, z których mogą skorzystać rośliny: pomidory, ogórki, trawniki, drzewa owocowe.

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