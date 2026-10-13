Nowe ceny na stacjach paliw. Benzyna bije rekord, diesel nieco tanieje

Kierowcy w Polsce muszą przygotować się na kolejną podwyżkę cen benzyny. Od wtorku, 13 października 2026 roku, maksymalna cena benzyny 95 wynosi 7,06 zł za litr. To pierwszy przypadek przekroczenia granicy 7 zł od rozpoczęcia obecnej edycji rządowego programu CPN. W ciągu zaledwie jednego dnia paliwo podrożało o 9 groszy na litrze.

Nieco lepsze informacje dotyczą właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Maksymalna cena oleju napędowego spadła o 4 grosze, jednak nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Obowiązujące stawki zostały określone przez ministra energii w ramach programu ograniczającego detaliczne ceny paliw.

Ceny paliw 13 października 2026. Nowe stawki

Zgodnie z ogłoszonymi limitami maksymalna cena benzyny 95 wynosi 7,06 zł za litr. Za litr benzyny 98 kierowcy mogą zapłacić najwyżej 7,95 zł, natomiast w przypadku oleju napędowego górna granica została ustalona na poziomie 8,02 zł.

Wskazane kwoty są cenami maksymalnymi, co oznacza, że stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i diesla drożej. Dopuszczalne są natomiast niższe stawki. Tym samym cena 7,06 zł za litr benzyny 95 nie musi obowiązywać na każdej stacji, ale żadna nie może przekroczyć tego limitu.

Benzyna 95 najdroższa od początku programu CPN

Obecna edycja programu „Ceny Paliwa Niżej” rozpoczęła się 3 października 2026 roku. W pierwszych trzech dniach jego obowiązywania benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,73 zł za litr. Była to najniższa cena tego paliwa od początku miesiąca.

Od tamtej pory maksymalna stawka wzrosła o 33 grosze na litrze. Jeszcze 12 października wynosiła 6,97 zł, ale dzień później przekroczyła psychologiczną granicę 7 zł. Obecne 7,06 zł to najwyższa cena benzyny 95 w historii nowej odsłony programu.

Diesel tanieje, ale nadal kosztuje ponad 8 zł

W przypadku oleju napędowego sytuacja wygląda nieco inaczej. Od 10 do 12 października jego maksymalna cena wynosiła 8,06 zł za litr. Był to najwyższy poziom od początku obecnej edycji CPN.

We wtorek cena spadła do 8,02 zł, czyli o 4 grosze. Mimo obniżki jest to drugi najwyższy poziom w tym okresie. Najmniej za olej napędowy kierowcy mogli zapłacić 8 października, kiedy maksymalna cena wynosiła 7,74 zł za litr.

Na czym polega rządowy program CPN?

Program „Ceny Paliwa Niżej” jest rozwiązaniem osłonowym wprowadzonym w odpowiedzi na wysokie ceny paliw na światowych rynkach. Jego aktualna edycja obowiązuje od 3 października i ma potrwać do 31 grudnia 2026 roku.

Mechanizm obejmuje obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., zmniejszenie akcyzy oraz ustalanie maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego. Rząd zdecydował się na takie działania w związku z niestabilnością globalnego rynku paliw oraz ograniczeniami podaży wynikającymi z napięć geopolitycznych, w tym sytuacji wokół Cieśniny Ormuz.

Nowy podatek ma pomóc sfinansować program

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami finansowanie programu CPN mają wspierać wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Danina ma obejmować wyłącznie ponadprzeciętne zyski firm, a nie całość osiąganych przez nie dochodów.

Mimo zastosowanych mechanizmów osłonowych ceny na stacjach pozostają wysokie. Październikowe zmiany pokazują, że nawet przy obowiązujących limitach kierowcy mogą odczuwać kolejne podwyżki, czego przykładem jest rekordowa cena benzyny 95.