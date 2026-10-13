Nowa fala podwyżek w sklepach? Niepokojący raport

Raport „Indeks cen w sklepach detalicznych" przygotowany przez UCE RESEARCH i Uniwersytet WSB Merito pokazuje, że we wrześniu codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 1,9 proc. względem analogicznego okresu 2025 roku wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej i 1,9 proc. w lipcu. Analizą objęto 17 najczęściej nabywanych w sklepach kategorii produktowych.

Ceny w sklepach w górę. Nowa fala podwyżek?

– Wrześniowy wzrost nie jest jeszcze wystarczającym argumentem, aby mówić o trwałym odwróceniu dotychczasowego trendu. Zmiana o 0,2 pkt proc. w stosunku do sierpnia pozostaje stosunkowo niewielka, szczególnie jeśli uwzględnimy, że w czerwcu dynamika cen wynosiła jeszcze 2,7%, a w maju – 3,4%. Możemy więc mówić raczej o wyhamowaniu procesu dezinflacji niż o rozpoczęciu nowej fali podwyżek – komentuje dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu DSW Ideis.

Okazuje się, że ceny samej żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły we wrześniu średnio o 1,1 proc. rok do roku, podczas gdy w dwóch wcześniejszych miesiącach odnotowano wzrost odpowiednio o 0,9 proc. i 1,2 proc. Wszystkie analizowane kategorie zdrożały średnio o 1,9 proc. rok do roku, a zatem różnica wyniosła 0,8 pkt. proc. To dokładnie tyle samo co w sierpniu. Twórcy raportu wskazują, że żywność nadal drożeje wolniej niż cały badany koszyk.

– Nie oznacza to jednak, że każda kategoria poza żywnością drożeje szybciej. Średnia jest wynikiem bardzo różnych zmian cen w poszczególnych grupach. Interpretowałbym to więc jako sygnał, że presja cenowa w handlu detalicznym jest obecnie bardziej zróżnicowana i w istotnej części pochodzi spoza podstawowego koszyka żywnościowego – analizuje dr Rafał Parvi z Uniwersytetu WSB Merito.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH” (powstającego co miesiąc od ponad 9 lat), autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Analiza pokazuje średnią wartość cenową (cen regularnych oraz promocyjnych), notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. W najnowszej odsłonie porównano wyniki z września 2026 r. i tego samego okresu z 2025 r. Dotyczyło to 17 kategorii i ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą blisko 102 tys. cen detalicznych z ponad 47 tys. sklepów należących do 64 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

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