Kierowcy dostaną prezent pod choinkę? Minister uchylił rąbka tajemnicy

Na początku października rząd przywrócił pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN). Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy,

wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego.

Maksymalne stawki na stacjach paliw każdego dnia ogłasza Ministerstwo Energii. W dniu dzisiejszym (13 października) wynoszą one:

benzyna 95 – 6,97 zł/l

benzyna 98 – 7,85 zł/l

olej napędowy – 8,06 zł/l

Choć obowiązujące dziś ceny są wyższe niż te ogłoszone przed weekendem, nie ulega wątpliwości, że przywrócenie pakietu przyniosło sporą ulgę tankującym. Tuż przed reaktywacją CPN cena popularnej “95” przekraczała poziom 8 zł za litr. Z kolei za olej napędowy trzeba było płacić powyżej 9 zł/l.

Kierowcy dostaną świąteczny prezent? Decyzja w grudniu

Rząd zapowiedział, że trzecia odsłona CPN będzie obowiązywać do końca tego roku. Wielu kierowców zastanawia się już co dalej? Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

– Zobaczymy, co będzie się działo na rynku ropy, na rynku paliw (...). Do końca roku z całą pewnością będziemy mieć obniżony VAT oraz obniżoną akcyzę na paliwa. I co bardzo ważne, sfinansujemy to z podatku od nadmiarowych zysków największych koncernów paliwowych – powiedział szef resortu finansów.

Przypomnijmy, że podpis prezydenta Karola Nawrockiego nad ustawą dotyczącą podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych umożliwił reaktywację CPN.

Kiedy rząd zdecyduje o ewentualnym przedłużeniu pakietu? Domański zdradził, że takiej decyzji można spodziewać się w grudniu.

Przypomnijmy, że pierwsza odsłona pakietu CPN obowiązywała od końca marca do końca czerwca. Druga edycja funkcjonowała podczas dwóch ostatnich tygodni sierpnia.

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