Nowy multimilioner nad Wisłą. Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot

13 milionów w trzynastego? Dlaczego nie! To październikowe losowanie Eurojackpot z pewnością długo zapadnie w pamięć polskim graczom. Nad Wisłą padła nagroda drugiego stopnia warta ponad 13 mln zł.

I to nie wszystko, bo wtorkowe losowanie przyniosło również jackpot. Nagroda pierwszego stopnia w wysokości 120 mln euro trafi do gracza z Niemiec.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 13 października, podczas losowania nr 712 w Eurojackpot wylosowano liczby:

11, 17, 20, 22, 35 oraz 4 i 8.

Wyniki losowania w Europie

We wtorkowym losowaniu padł jackpot! Szczęście uśmiechnęło się do gracza z Niemiec, który zgarnie 120 000 000 euro. Nie zabrakło wygranych drugiego stopnia – było ich aż siedem. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Polsce. Każda jest warta 2 981 587,20 euro.

Padło również piętnaście wygranych trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Niemiec, Danii, Norwegii, Węgier i Finlandii. Każdy ze z nich otrzyma 121 581,70 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. Losowanie powiększyło grono nadwiślańskich milionerów. Najwyższą wygraną, która padła w naszym kraju, była nagroda drugiego stopnia, warta 13 818 120,40 zł. Wygranej trzeciego stopnia nie odnotowano w Polsce, ale padły za to trzy nagrody czwartego stopnia – każda z nich o wartości 7812,30 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

91 wygranych piątego stopnia po 467,00 zł,

106 wygranych szóstego stopnia po 423,60 zł,

243 wygrane siódmego stopnia po 146,20 zł,

1388 wygranych ósmego stopnia po 81,70 zł,

2216 wygranych dziewiątego stopnia po 64,10 zł,

5080 wygranych dziesiątego stopnia po 53,10 zł,

7336 wygranych jedenastego stopnia po 43,90 zł,

26 392 wygrane dwunastego stopnia po 39,10 zł.

W puli czeka 45 mln zł

Wtorkowy jackpot nie oznacza, że skończyły się miliony. W kolejnym losowaniu europejscy gracze powalczą o niezłą sumkę – 45 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 16 października, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

706 849,80 zł – 6 października, Czeladź / Cieszyn / Strzelin

3 182 953,80 zł – 2 października, Biała Podlaska

1 235 813,60 zł – 29 września, Zawadzkie

1 118 872,40 zł – 25 września, Bydgoszcz

323 760,80 zł – 22 września, Skierniewice / Miąskowo

3 801 653,10 zł – 15 września, Zabrze

3 230 697,30 zł – 8 września, Przemyśl

1 448 562,90 zł – 4 września, Rędziny

146 322,50 zł – 1 września, Zawiercie / Poznań / Węgorzewo / lotto.pl

1 038 676,90 zł – 28 sierpnia, Gdańsk

164 187,30 zł – 25 sierpnia, Elbląg / Chodzież / Konopiska / Kraków

677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina

275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl

560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok

2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz

308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne

326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl

1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl

207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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