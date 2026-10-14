Miliard na opiekę nad starszymi. Ponad tysiąc gmin walczy o pieniądze z bonu senioralnego

Pieniądze z pierwszej transzy programu do końca 2026 roku mają opłacić opiekę dla około 19 tysięcy seniorów. Gminy wystąpiły łącznie już o 84,4 mln zł – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Już wiadomo, że w pierwszej kolejności bon senioralny trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których dotychczas nie było publicznych usług opiekuńczych lub były one świadczone w bardzo ograniczonym zakresie – dla nie więcej niż 10 osób. Potem pieniądze trafią do gmin o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby i odsetka seniorów.

50 godzin opłaconej przez państwo pomocy. Nie dla każdego chętnego seniora

Na realizację nowego programu dla seniorów rząd przeznaczy łącznie 1 mld zł – ale nie w bieżącym roku. Program finansowany jest dotacją celową w ramach limitu wydatków, który na 2026 rok wynosi 100 mln zł. W przyszłym roku będzie to 419,23 mln zł, a w 2028 – 519,71 mln zł.

Z danych, które przekazała kancelaria premiera, wśród chętnych na bon senioralny 1026 gmin, 522 to gminy spełniające kryterium braku usług opiekuńczych lub świadczenia ich dla małej liczby seniorów.

Maksymalną miesięczną wartość wsparcia przypadającego na jedną starszą osobę ustalono na poziomie 2150 zł. W przeliczeniu może to oznaczać nawet 50 godzin pomocy w ciągu miesiąca.

– Przepisy rozporządzenia przewidują, że stawka wynagrodzenia za jedną godzinę usług w ramach bonu senioralnego nie może być wyższa niż 48 zł, ale to wojewodowie dla każdego województwa będą ustalać jej ostateczną wysokość, więc może się okazać, że będzie ona niższa – tłumaczy na łamach DGP Maciej Klimek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach.

Sytuacja finansowa seniorów to jedno. Sytuacja zawodowa opiekuna to drugie

Jednak nie każdy senior wymagający wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności automatycznie zostanie objęty bonem senioralnym. Jednym z podstawowych warunków jest ukończenie 65. roku życia, ale liczy się także jego sytuacja finansowa. Średni miesięczny dochód z trzech poprzedzających miesięcy nie może przekraczać 3410 zł brutto.

Program jest powiązany również z sytuacją zawodową członka rodziny, który jest zobowiązany do zapewnienia opieki. Chodzi o osoby pracujące na etacie, wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej albo prowadzące własną działalność gospodarczą.

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