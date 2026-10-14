Miasto sypnęło groszem w oświacie. Wyższy dodatek w szkołach i przedszkolach

Większość nauczycieli niechętnie podejmuje się roli wychowawcy klasy. Do tej pory ten opór wynikał z niewspółmiernie niskiego dodatku funkcyjnego do ogromu odpowiedzialności jaka się wiąże z tą funkcją.

Frustrację pogłębiał fakt, że zgodnie z przepisami prawa pracy w oświacie, nauczyciel co do zasady nie może po prostu odmówić przyjęcia wychowawstwa, jeśli zadanie to wynika z arkusza organizacyjnego szkoły, czyli ze szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

Finansowy problem został właśnie systemowo rozwiązany w Łodzi.

Dodatek za wychowawstwo wyższy o 150 zł. „Inwestycja w przyszłość Łodzi”

Łódzcy nauczyciele szkolni i przedszkolni będą otrzymywać dodatek za wychowawstwo w wysokości nie 350 zł, jak dotychczas, a 500 zł brutto. Władze miasta podjęły taką decyzję po blisko rocznych negocjacjach, prowadzonych przez związki zawodowe i miejski Wydział Edukacji.

Kwota 500 zł brutto przysługuje w tej samej wysokości zarówno wychowawcom klas szkolnych, jak i nauczycielom przedszkoli. Zrównanie tych stawek wyróżnia Łódź na tle innych samorządów, które często różnicują te kwoty na niekorzyść przedszkoli. W Lublinie nauczyciele przedszkolni otrzymują za wychowawstwo tylko 300 zł, czyli tylko ustawowe minimum.

„Chcemy docenić dodatkową pracę nauczycieli, ich wysiłek oraz odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, dlatego podjęliśmy decyzję o podwyższeniu dodatków do wynagrodzeń. Pieniądze, jakie przeznaczymy na ten cel z budżetu miasta, traktujemy jak inwestycję w przyszłość Łodzi, bo dobrych szkół nie zbudujemy bez dobrych i – co ważne – docenianych nauczycieli” – tłmaczyła na łamach „Dziennika Łódzkiego” prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Miasto przeznaczy na ten cel ponad 15 mln zł rocznie. Wzrosną także inne dodatki.

Wyższe nagrody od prezydenta miasta. Rośnie też stawka za pracę w trudnych warunkach

Najwyższy dodatek wypłaca nauczycielom co miesiąc Warszawa – 530 zł. Łódź dołączyła do miast takich jak Kraków, Wrocław, Radom, Gdynia czy Poznań, które również podniosły stawkę do 500 zł. Jak podaje Portal Samorządowy, w Toruniu i w Białymstoku dodatek za wychowawstwo wynosi 420 zł, w Katowicach i Lublinie – 400 zł, natomiast w Bydgoszczy, w Gliwicach, w Koninie, w Kołobrzegu, w Suwałkach czy w Wałbrzychu – 300 zł.

Wraz z dodatkiem za wychowawstwo w Łodzi rosną także i inne świadczenia:

do 500 zł brutto -dodatek dla wychowawców grup w bursach,

ze 100 zł do 200 zł brutto – dodatki dla nauczycieli mentorów, opiekujących się nauczycielami początkującymi oraz opiekunów stażu,

z 2,50 zł za godzinę do 6,50 zł za godzinę brutto – dodatki dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych za pracę w trudnych warunkach,

z 1000 zł do kwoty od 1000 do 4000 zł brutto – nagrody III stopnia prezydenta miasta.

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