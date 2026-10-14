Podwójne przelewy dla seniorów w październiku. Tym razem nie chodzi o „czternastkę”

Wrzesień upłynął pod znakiem wypłat 14. emerytur. Blisko 6,3 mln seniorów otrzymało w poprzednim miesiącu dwa świadczenia. – Tegoroczna akcja przyznawania i wypłaty czternastych emerytur przebiegła zgodnie z harmonogramem. ZUS rozpatrzył 6 239 985 spraw, które dotyczyły 6 298 632 uprawnionych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniosła przeszło 9,2 mld zł brutto – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Kto otrzyma podwójną emeryturę w październiku?

Część seniorów otrzyma dwa przelewy również w tym miesiącu. Nie ma to już jednak związku z „czternastką” a takim, a nie innym układem kalendarza.

Jak przypomina Gazeta.pl, ZUS wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach, czyli: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jednak przelewy do seniorów przychodzą wcześniej, jeśli termin płatności przypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w październiku. O ile wypłaty zaplanowane na czwartek 15 października i wtorek 20 października przyjdą zgodnie z planem, to osoby, których termin wypłat przypada na 25 października (w tym roku jest to niedziela) otrzymają pieniądze dwa dni wcześniej.

Dwa przelewy w październiku dostaną emeryci, którzy dostają świadczenia 1. dnia miesiąca. Jako że najbliższy taki termin przypada w dniu Wszystkich Świętych, ZUS będzie musiał przyspieszyć ten przelew. Wypłaty będą więc realizowane w piątek, 30 października.

Na dwa przelewy w miesiącu część seniorów będzie mogła liczyć również w grudniu, co wynika z faktu, że 1 stycznia to dzień wolny od pracy. W tym wypadku pieniądze wpłyną w czwartek 31 grudnia, co będzie swoistym sylwestrowym prezentem dla seniorów.

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