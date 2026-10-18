Zapomniałeś o zakupach? Tak wygląda handel w niedzielę 18 października

To już kolejna niedziela października, podczas której dużych zakupów nie zrobimy. Co więcej, nie będzie to ostatnia taka niedziela w tym miesiącu. Powód jest oczywisty – to niedziela niehandlowa. Nie oznacza to jednak, że zostaniemy z pustą lodówką. Przepisy przewidują sporo wyjątków, które pozwalają zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty.

Gdzie zrobimy zakupy 18 października?

W niedzielę niehandlową otwarte mogą być m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

restauracje, bary i kawiarnie,

placówki pocztowe spełniające ustawowe warunki,

niewielkie sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

To właśnie w tych miejscach najłatwiej będzie zrobić zakupy lub zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty.

Godziny otwarcia mogą być inne

Choć część placówek działa również w niedziele niehandlowe, przed wyjściem z domu warto sprawdzić ich godziny otwarcia. Dotyczy to szczególnie niewielkich, osiedlowych sklepów prowadzonych przez właścicieli. Z kolei stacje paliw i wiele aptek funkcjonują przez całą dobę lub są otwarte w wydłużonych godzinach.

Najprostszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie informacji na stronie internetowej konkretnej placówki albo w jej aplikacji mobilnej. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnej wizyty pod zamkniętym lokalem, zwłaszcza jeśli zakupy planujemy w godzinach wieczornych.

Niedziela handlowa dopiero w grudniu

Na kolejną okazję do zakupów w dużych sklepach i galeriach handlowych trzeba będzie jeszcze poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypadnie bowiem dopiero w grudniu, ale za to nie jedna, ale aż trzy.

W 2026 roku handel bez ograniczeń będzie możliwy jeszcze w następujące niedziele:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

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