Zapomniałeś o zakupach? Tak wygląda handel w niedzielę 18 października

To już kolejna niedziela października, podczas której dużych zakupów nie zrobimy. Co więcej, nie będzie to ostatnia taka niedziela w tym miesiącu. Powód jest oczywisty – to niedziela niehandlowa. Nie oznacza to jednak, że zostaniemy z pustą lodówką. Przepisy przewidują sporo wyjątków, które pozwalają zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty.
Gdzie zrobimy zakupy 18 października?
W niedzielę niehandlową otwarte mogą być m.in.:
- stacje paliw,
- apteki i punkty apteczne,
- kwiaciarnie,
- restauracje, bary i kawiarnie,
- placówki pocztowe spełniające ustawowe warunki,
- niewielkie sklepy, w których za ladą stoi właściciel.
To właśnie w tych miejscach najłatwiej będzie zrobić zakupy lub zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty.
Godziny otwarcia mogą być inne
Choć część placówek działa również w niedziele niehandlowe, przed wyjściem z domu warto sprawdzić ich godziny otwarcia. Dotyczy to szczególnie niewielkich, osiedlowych sklepów prowadzonych przez właścicieli. Z kolei stacje paliw i wiele aptek funkcjonują przez całą dobę lub są otwarte w wydłużonych godzinach.
Najprostszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie informacji na stronie internetowej konkretnej placówki albo w jej aplikacji mobilnej. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnej wizyty pod zamkniętym lokalem, zwłaszcza jeśli zakupy planujemy w godzinach wieczornych.
Niedziela handlowa dopiero w grudniu
Na kolejną okazję do zakupów w dużych sklepach i galeriach handlowych trzeba będzie jeszcze poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypadnie bowiem dopiero w grudniu, ale za to nie jedna, ale aż trzy.
W 2026 roku handel bez ograniczeń będzie możliwy jeszcze w następujące niedziele:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
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FAQ – najczęściej zadawane pytania o handlowe niedziele
Od kiedy obowiązuje zakaz handlu w niedziele?
Ograniczenia w handlu w niedziele zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 marca 2018 roku. Początkowo zakaz obejmował tylko część niedziel, a liczba dni z możliwością robienia zakupów stopniowo się zmniejszała
Czy w niedzielę niehandlową można zrobić jakiekolwiek zakupy?
Tak. Zakaz nie obejmuje wszystkich placówek. W niedziele niehandlowe działają m.in. stacje paliw, apteki, restauracje, kwiaciarnie oraz część małych sklepów, w których za sprzedaż odpowiada właściciel.
Czy galerie handlowe są otwarte w niedziele niehandlowe?
Większość galerii handlowych pozostaje zamknięta w niedziele objęte zakazem handlu. Mogą jednak działać znajdujące się w nich lokale usługowe, gastronomiczne czy rozrywkowe, jeśli przepisy na to pozwalają.
Czy sklepy internetowe działają w niedziele niehandlowe?
Tak. Zakaz handlu nie obejmuje zakupów online, dlatego sklepy internetowe mogą przyjmować zamówienia również w niedziele niehandlowe.
Kto może handlować w niedzielę niehandlową?
Wyjątki dotyczą m.in. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście, placówek pocztowych spełniających ustawowe warunki, aptek, stacji paliw czy lokali gastronomicznych.
Ile niedziel handlowych jest w 2026 roku?
W 2026 roku zaplanowano osiem niedziel handlowych. Przypadają one: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.