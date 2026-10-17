Czekają nas aż trzy niedziele handlowe. Zakupowy maraton przed świętami.

Bożonarodzeniowa oferta coraz śmielej rozpycha się na sklepowych półkach. Choć na razie nie jest jeszcze tak wszechobecna jak halloweenowe dekoracje, osoby szukające świątecznych ozdób mają już w czym wybierać. Sieci takie jak Action nie zamierzają czekać do grudnia. To właśnie wtedy czeka nas jednak prawdziwy zakupowy maraton – nie tylko za sprawą bogatej oferty świątecznej, lecz także trzech niedziel handlowych.

Grudniowe niedziele handlowe. Pracownicy mają dodatkową ochronę

Możliwość zrobienia zakupów w trzy grudniowe niedziele to efekt przepisów wprowadzonych po ustanowieniu 24 grudnia dniem ustawowo wolnym od pracy. Rozwiązanie to obowiązuje już drugi rok z rzędu i daje klientom więcej czasu na przygotowania do świąt.

Jednocześnie ustawodawca zadbał o to, by dodatkowe dni otwarcia sklepów nie oznaczały nieograniczonej pracy dla personelu. Zatrudnieni w handlu mogą pracować maksymalnie w dwie niedziele handlowe w grudniu, dlatego pracodawcy muszą odpowiednio zaplanować grafiki.

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta grozi grzywna w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł. W przypadku uporczywego łamania prawa możliwe są również konsekwencje karne.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

W 2026 roku niedziele handlowe zaplanowano łącznie osiem razy. To właśnie w tych terminach zakupy w sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić bez ograniczeń wynikających z zakazu handlu w niedziele.

Oto pełny kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Niedziele handlowe podzieliły Polaków

Choć temat zniesienia lub złagodzenia zakazu handlu w niedziele regularnie wraca w publicznej debacie, na razie niewiele wskazuje na rychłą zmianę obowiązujących zasad. Pojawia się więc pytanie: czy obecne ograniczenia są nam jeszcze potrzebne? Wielu konsumentów przyzwyczaiło się już do planowania zakupów z wyprzedzeniem i sprawdzania kalendarza niedziel handlowych. Czy w tej sytuacji powrót do handlu w każdą niedzielę rzeczywiście jest tym, czego oczekują klienci?

Ciekawe światło na tę dyskusję rzuca sondaż SW Research przeprowadzony w czerwcu na zlecenie „Wprost”. Respondentów zapytano o ich stosunek do zakazu handlu w niedziele. Okazało się, że za zniesieniem ograniczeń opowiedziało się 43,9 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 41,3 proc., było przeciwnych takiemu rozwiązaniu, a 14,8 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Różnica między zwolennikami a przeciwnikami zniesienia zakazu jest więc niewielka. Trudno mówić o jednoznacznym stanowisku Polaków. Na razie klienci i pracownicy sklepów muszą funkcjonować w ramach obowiązujących przepisów, a przyszłość niedziel handlowych pozostaje otwartą kwestią.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o handlowe niedziele

Od kiedy obowiązuje zakaz handlu w niedziele?

Ograniczenia w handlu w niedziele zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 marca 2018 roku. Początkowo zakaz obejmował tylko część niedziel, a liczba dni z możliwością robienia zakupów stopniowo się zmniejszała

Czy w niedzielę niehandlową można zrobić jakiekolwiek zakupy?

Tak. Zakaz nie obejmuje wszystkich placówek. W niedziele niehandlowe działają m.in. stacje paliw, apteki, restauracje, kwiaciarnie oraz część małych sklepów, w których za sprzedaż odpowiada właściciel.

Czy galerie handlowe są otwarte w niedziele niehandlowe?

Większość galerii handlowych pozostaje zamknięta w niedziele objęte zakazem handlu. Mogą jednak działać znajdujące się w nich lokale usługowe, gastronomiczne czy rozrywkowe, jeśli przepisy na to pozwalają.

Czy sklepy internetowe działają w niedziele niehandlowe?

Tak. Zakaz handlu nie obejmuje zakupów online, dlatego sklepy internetowe mogą przyjmować zamówienia również w niedziele niehandlowe.

Kto może handlować w niedzielę niehandlową?

Wyjątki dotyczą m.in. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście, placówek pocztowych spełniających ustawowe warunki, aptek, stacji paliw czy lokali gastronomicznych.

Ile niedziel handlowych jest w 2026 roku?

W 2026 roku zaplanowano osiem niedziel handlowych. Przypadają one: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

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