Podwyżki płac w 2027 r. nie zachwycą? Prognozy są wyjątkowo niekorzystne

W ostatnich latach przywykli do sporych wzrostów wynagrodzeń. Pracodawcy sugerują, że ten czas minął. Co prawda podwyżki płac w roku przyszłym będą, ale raczej symboliczne. – Spodziewam się podwyżek na poziomie 5 proc. plus – mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Podwyżki wynagrodzeń tylko symboliczne?

Podobnie uważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Otoczenie ekonomiczne jest wyjątkowo niepewne, co zmusza firmy do ostrożności budżetowej – mówi ekspert, zaznaczając, że nie chodzi tylko o inflację, ale też o ceny energii, paliw czy nowe regulacje, które mają wejść w życie jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego.

– Firmom będzie coraz trudniej wygospodarować środki na podwyżki ze względu na to, że same będą stały przed wyzwaniem, jak zwiększać przychody – tłumaczy Kozłowski.

Dziennik zwraca uwagę, że pod koniec tego roku Polska ma obowiązek wdrożyć dyrektywę platformową, która zwiększa uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy drogą decyzji administracyjnej. Na platformie będzie spoczywał ciężar dowodu, że relacja z pracownikiem nie ma charakteru etatu. Do tego od stycznia mają ruszyć celowane kontrole PIP w zakresie umów. W związku z tym – jak wskazuje były główny inspektor pracy Marcin Stanecki – firmy budują rezerwy na wypadek poniesienia kosztów związanych z koniecznością przekształcenia dotychczas zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Z przytoczonych przez gazetę analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że udział podmiotów planujących wzrost wynagrodzeń w horyzoncie 12 miesięcy wynosi niespełna 64 proc. Średnia wysokość planowanych podwyżek sięga 5 proc., a zatem nieco mniej niż prognozowane przez rząd 5,6 proc.

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