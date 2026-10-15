Nawet 1978 zł miesięcznie z ZUS. Przy tych chorobach można ubiegać się o pieniądze

Osoby, których stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród schorzeń mogących prowadzić do niezdolności do pracy wymienia się między innymi choroby układu krążenia, nowotwory, zaburzenia psychiczne i przewlekłe choroby układu ruchu. Samo rozpoznanie choroby nie oznacza jednak, że ZUS automatycznie przyzna pieniądze.

Kluczowe znaczenie ma orzeczenie o niezdolności do pracy oraz spełnienie warunków przewidzianych dla konkretnego świadczenia. Trzeba przy tym rozróżnić rentę socjalną od renty przyznawanej z systemu ubezpieczeń społecznych. Choć oba świadczenia są związane ze stanem zdrowia, obowiązują przy nich odmienne zasady.

Renta socjalna. Kto może otrzymać świadczenie?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. O świadczenie może ubiegać się również kobieta, która zawarła małżeństwo po ukończeniu 16. roku życia.

Istotny jest moment powstania naruszenia sprawności organizmu, które doprowadziło do całkowitej niezdolności do pracy. Musi ono wystąpić przed ukończeniem 18 lat albo w trakcie nauki, przed ukończeniem 25. roku życia. W przypadku studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej obowiązują odrębne zasady.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Inne wymagania

Drugim rodzajem świadczenia jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Może ona zostać przyznana osobie uznanej za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej.

W tym przypadku znaczenie ma nie tylko orzeczenie lekarskie, ale również odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy oraz spełnienie pozostałych ustawowych warunków. Co ważne, wymóg wykazania stażu ubezpieczeniowego nie dotyczy renty socjalnej.

Jakie choroby mogą prowadzić do przyznania renty?

Podstawą do orzeczenia niezdolności do pracy mogą być między innymi choroby układu krążenia, układu nerwowego i oddechowego. Znaczenie mają również schorzenia narządu wzroku, choroby skóry oraz przewlekłe dolegliwości dotyczące kości, stawów i mięśni.

O świadczenie mogą ubiegać się także osoby zmagające się z nowotworami, chorobami zakaźnymi czy zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją i schizofrenią. Nie istnieje jednak prosta zasada, zgodnie z którą samo występowanie konkretnej choroby gwarantuje rentę. Decydujące są jej skutki dla zdolności do pracy.

Choroby zawodowe i uzależnienie od alkoholu

Przy ocenie stanu zdrowia znaczenie mogą mieć również choroby zawodowe. Należą do nich między innymi pylica płuc, uszkodzenie głosu, ubytek słuchu, choroby obwodowego układu nerwowego oraz przewlekłe schorzenia układu ruchu.

Podobnie wygląda sytuacja osób z chorobą alkoholową. Samo uzależnienie nie jest wystarczającą podstawą do wypłaty renty. Konieczne jest stwierdzenie, że jego konsekwencje zdrowotne powodują niezdolność do pracy.

Jaki staż trzeba mieć, aby otrzymać rentę?

W przypadku renty ubezpieczeniowej wymagany staż zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Wynosi od roku dla osób, u których wystąpiła przed ukończeniem 20 lat, do pięciu lat, gdy powstała po ukończeniu 30. roku życia.

Dla kolejnych przedziałów wiekowych przewidziano odpowiednio dwa, trzy lub cztery lata. Przepisy określają również wyjątki, między innymi w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Spełnienie wymaganego stażu nie jest jednak jedynym warunkiem przyznania świadczenia.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoba ubiegająca się o rentę powinna złożyć odpowiedni wniosek i dokumentację medyczną. Ważne jest zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które wypełnia lekarz. Przydatne mogą być także wyniki badań i dokumenty potwierdzające przebieg leczenia.

W zależności od rodzaju świadczenia ZUS może wymagać również zaświadczenia o okresie nauki, dokumentów dotyczących zatrudnienia, informacji o przychodach oraz wywiadu zawodowego na formularzu OL-10.

Ostateczna decyzja o przyznaniu renty zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Dlatego przed złożeniem dokumentów należy ustalić, o które świadczenie można się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić.

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