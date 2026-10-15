ZUS wypłaca pieniądze na opiekę nad rodzicami. Jak odebrać należne tysiące?

Kolejność jest znana: najpierw rodzice biorą zwolnienia z pracy na opiekę nad chorymi dziećmi, a potem dzieci biorą elektroniczne zwolnienia e-ZLA z powodu choroby rodzica.

ZUS nie mówi „nie”. W takiej sytuacji wypłaca zasiłek opiekuńczy, czyli 80 proc. wynagrodzenia. Co trzeba w tej sprawie zrobić?

Zwolnienie lekarskie to tylko początek procedury. W kolejce czeka formularz Z-15B

Kiedy podczas wizyty lub teleporady lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, trafi ono automatycznie do pracodawcy i ZUS. Ale to nie wystarczy do wypłaty zasiłku.

Do ZUS trzeba jeszcze złożyć wypełniony formularz Z-15B. Najwygodniesza forma to wniosek elektroniczny wysyłany z portalu eZUS (dawne PUE ZUS).

W ten legalny sposób można załatwić sobie maksymalnie 14 dni zwolnienia w roku kalendarzowym. Tego określonego przepisami limitu nie da się przekroczyć, nawet jeśli sytucja wymaga opieki nad obojgiem rodziców. A co kiedy rodzic lub oboje rodziców wymaga stałej opieki? Wtedy warto postarać się o świadczenie wspierające z ZUS, które można przeznaczyć na opłacenie opiekuna.

Tysiace złotych miesiąc w miesiąc z ZUS. Świadczenie wspierające prosto na konto

Świadczenie wspierające, czyli comiesięczna pomoc finansowa wypłacana przez ZUS dorosłym osobom z niepełnosprawnościami ma kilka zalet. Pozwala na powrót do pracy i normalne zarobkowanie dzieciom rodziców wymagających stałej opieki. Poza tym jest zwolnione z podatku dochodowego.

Pieniądze przysługują niezależnie od wysokości zarobków oraz innych pobieranych świadczeń (np. renty czy emerytury). Wysokość świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia mierzonego w punktach od 70 do 100. W 2026 roku, po kolejnych waloryzacjach, kwoty te wynoszą od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie!

Aby je otrzymać, trzeba najpierw uzyskać decyzję z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która określi poziom potrzeby wsparcia w punktach. Dopero po otrzymaniu decyzji z punktami, można złozyć wniosek o wypłatę pieniędzy elektronicznie do ZUS.

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