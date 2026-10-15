Nowa Toyota od 35 195 zł po dopłacie PFRON. Kto może skorzystać z oferty?

Toyota przygotowała ofertę dla uczestników programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Proace City Verso z zabudową do przewozu osoby na wózku kosztuje od 35 195 zł brutto po uwzględnieniu maksymalnej dotacji. Producent deklaruje dostępność aut od ręki.

Toyota za 35 195 zł? Taka kwota po dofinansowaniu

Gwarancja obejmuje samochód i zabudowę: obowiązuje przez trzy lata lub do osiągnięcia przebiegu 1 mln km, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Wsparcie jest przeznaczone dla osób, które w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie nie mogą poruszać się bez wózka, a także nie są w stanie samodzielnie przesiąść się na fotel samochodu. Wymagane jest odpowiednie orzeczenie, m.in. o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Program obejmuje również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy.

Beneficjent musi zobowiązać się, że nie zbędzie auta przez co najmniej siedem lat od wypłaty dofinansowania w ramach końcowego rozliczenia. Przyznanie pieniędzy zależy od pozytywnej weryfikacji, miejsca na liście rankingowej i dostępnej puli środków.

Ile pokrywa PFRON? Dopłata rośnie wraz z ceną auta

Dla samochodu przystosowanego do przewozu pasażera na wózku wsparcie wynosi 85 proc. ceny do 130 tys. zł. Do tego dolicza się 50 proc. nadwyżki między 130 a 200 tys. zł oraz 30 proc. nadwyżki między 200 a 230 tys. zł.

Oznacza to, że 110 500 zł jest kwotą dopłaty przy aucie za 130 tys. zł, a nie maksymalnym wsparciem w tej kategorii. Z podanych progów wynika, że przy droższych pojazdach dofinansowanie może sięgnąć 154 500 zł.

Rampa, obniżona podłoga i silnik 1.5. Co oferuje Toyota?

Zabudowa Gruau powstaje na bazie wersji Long o długości 4,75 m. Obniżona podłoga zapewnia 141 cm wysokości w przestrzeni dla pasażera na wózku. Wjazd umożliwia składana rampa, a wariant Family Gruau+ ma także elektryczną wciągarkę o udźwigu do 250 kg.

W gamie są benzynowy silnik 1.2 o mocy 110 KM oraz diesel 1.5 o mocy 100 lub 130 KM. Zależnie od wersji Toyoty dostępna jest skrzynia manualna albo ośmiobiegowy automat.

Nabór do 22 października. Liczy się także godzina

Powtórzony VIII nabór kończy się 22 października 2026 r. o godz. 9:59. Wnioski składa się elektronicznie w systemie SOW. Dokumenty dołącza się później, po wstępnym zakwalifikowaniu wniosku. PFRON dopuszcza też zaświadczenia lekarskie ważne podczas unieważnionego wrześniowego naboru, które utraciły aktualność wyłącznie wskutek przesunięcia terminu.

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