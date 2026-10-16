Jest nowy milioner nad Wisłą. Polak zgarnia fortunę w Eurojackpot

Kolejne losowanie Eurojackpot i kolejny milioner w Polsce. We wtorek (13.10) nad Wisłą padło 13 milionów złotych, a już w piątek (16.10) – prawie 2 mln zł. Październikowe losowania najwyraźniej przynoszą szczęście polskim graczom. I nie tylko im. Piątkowe losowanie co prawda nie przyniosło głównej wygranej, ale w Europie padło aż 11 nagród drugiego i trzeciego stopnia.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 16 października, podczas losowania nr 713 w Eurojackpot wylosowano liczby:

12, 24, 25, 29, 45 oraz 1 i 9.

Wyniki losowania w Europie

W piątkowym losowaniu nie trafiono jackpota. Padły za to cztery wygrane drugiego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Holandii, Hiszpanii i Szwecji. Każda z nich jest warta 473 432,60 euro.

Padło również siedem wygranych trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Niemiec, Norwegii, Szwecji i Polski. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 152 567,90 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. Losowanie powiększyło grono nadwiślańskich milionerów. Najwyższą wygraną odnotowaną w naszym kraju była wygrana trzeciego stopnia o wartości 1 180 555,40 zł. W Polsce nie padła żadna wygrana czwartego stopnia.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

19 wygranych piątego stopnia po 1477,70 zł,

45 wygranych szóstego stopnia po 707,70 zł,

56 wygranych siódmego stopnia po 518,20 zł,

725 wygranych ósmego stopnia po 114,10 zł,

1080 wygranych dziewiątego stopnia po 86,50 zł,

2659 wygranych dziesiątego stopnia po 71,30 zł,

3948 wygranych jedenastego stopnia po 57,70 zł,

16 507 wygranych dwunastego stopnia po 43,30 zł.

W puli 80 mln zł

Co to był za tydzień dla polskich graczy! We wtorkowym losowaniu w Stargardzie padła wygrana w wysokości 13 mln zł, a już w piątek – blisko 2 mln zł. W chwili publikacji tego materiału nie było jeszcze wiadomo, gdzie padła piątkowa wygrana.

W kolejnym losowaniu europejscy gracze powalczą o niezłą sumkę – 80 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 20 października, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

13 818 120,40 zł – 13 października, Stargard

706 849,80 zł – 6 października, Czeladź / Cieszyn / Strzelin

3 182 953,80 zł – 2 października, Biała Podlaska

1 235 813,60 zł – 29 września, Zawadzkie

1 118 872,40 zł – 25 września, Bydgoszcz

323 760,80 zł – 22 września, Skierniewice / Miąskowo

3 801 653,10 zł – 15 września, Zabrze

3 230 697,30 zł – 8 września, Przemyśl

1 448 562,90 zł – 4 września, Rędziny

146 322,50 zł – 1 września, Zawiercie / Poznań / Węgorzewo / lotto.pl

1 038 676,90 zł – 28 sierpnia, Gdańsk

164 187,30 zł – 25 sierpnia, Elbląg / Chodzież / Konopiska / Kraków

677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina

275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl

560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok

2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz

308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne

326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl

1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl

207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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