Złoty triumfuje. Spadły ceny dolara, euro, funta, a nawet franka

Złoty ma za sobą naprawdę udany tydzień. Potaniały dolar amerykański, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling.

Królem tygodnia w kategorii spadków został dolar. Amerykańska waluta potaniała w ujęciu tygodniowym o blisko 4 gr, a jej kurs spadł poniżej 3,90 zł.

Drugi największy spadek zanotowało euro. Kurs wspólnej waluty obniżył się o ponad 2 gr. Potaniał także funt brytyjski, którego kurs spadł o 1,60 gr. Frank zakończył tydzień niemal na tym samym poziomie, na którym go rozpoczął.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (12–16 października 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,9211 zł, a zakończył go na 3,8827 zł. Oznacza to spadek o 3,84 gr. Amerykańska waluta zanotowała największą obniżkę spośród czterech analizowanych walut.

Kurs dolara obniżał się każdego dnia. We wtorek wyniósł 3,9177 zł, w środę spadł do 3,9042 zł, a w czwartek osiągnął 3,8952 zł. W piątek zszedł już do 3,8827 zł, czyli najniższego poziomu w tym tygodniu, oddalając się od granicy 4 zł. Ostatecznie dolar potaniał o 3,84 gr względem poniedziałku.

Euro (EUR) – systematycznie w dół

Euro rozpoczęło tydzień na poziomie 4,3889 zł, a w piątek kosztowało 4,3661 zł. Oznacza to spadek o 2,28 gr. Wspólna waluta zakończyła tydzień na najniższym poziomie spośród pięciu analizowanych dni.

We wtorek kurs euro obniżył się do 4,3806 zł. W środę wyniósł 4,3706 zł, a w czwartek spadł do 4,3691 zł. W piątek zanotowano kolejną zniżkę, do 4,3661 zł. Euro taniało podobnie jak dolar. Łącznie straciło 2,28 gr w porównaniu z poniedziałkiem.

Frank szwajcarski (CHF) – mocne odbicie, ale i tak na minusie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,7111 zł, a zakończył go na 4,7099 zł. W skali tygodnia oznacza to spadek zaledwie o 0,12 gr. Była to najmniejsza zmiana spośród czterech analizowanych walut.

We wtorek frank kosztował 4,7032 zł, a w środę jego kurs obniżył się do 4,6835 zł. Był to najniższy poziom szwajcarskiej waluty w analizowanym tygodniu. W czwartek nastąpiło odbicie do 4,6949 zł, a w piątek kurs wzrósł do 4,7099 zł. Frank co prawda odrobił niemal wszystkie wcześniejsze straty, ale zakończył tydzień nieznacznie poniżej poniedziałkowego poziomu.

Funt szterling (GBP) – spadek mimo piątkowego odbicia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,1906 zł, a zakończył go na 5,1746 zł. Oznacza to spadek o 1,60 gr. Brytyjska waluta przez cały tydzień utrzymywała się powyżej poziomu 5 zł.

We wtorek kurs funta obniżył się do 5,1857 zł, a w środę spadł do 5,1775 zł. W czwartek osiągnął tygodniowe minimum na poziomie 5,1647 zł. Piątek przyniósł odbicie do 5,1746 zł, ale nie wystarczyło ono, by odrobić wcześniejsze straty. Funt zakończył tydzień 1,60 gr poniżej poniedziałkowego kursu. Mimo spadku nadal kosztował ponad 5 zł.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (12–16 października 2026)

USD: −3,84 gr (z 3,9211 zł do 3,8827 zł)

EUR: −2,28 gr (z 4,3889 zł do 4,3661 zł)

CHF: −0,12 gr (z 4,7111 zł do 4,7099 zł)

GBP: −1,60 gr (z 5,1906 zł do 5,1746 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 12 do 16 października 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Kursy walut – piątek, 16 października

dolar – 3,8827 zł

euro – 4,3661 zł

frank szwajcarski – 4,7099 zł

funt szterling – 5,1746 zł

Kursy walut – czwartek, 15 października

dolar – 3,8952 zł

euro – 4,3691 zł

frank szwajcarski – 4,6949 zł

funt szterling – 5,1647 zł

Kursy walut – środa, 14 października

dolar – 3,9042 zł

euro – 4,3706 zł

frank szwajcarski – 4,6835 zł

funt szterling – 5,1775 zł

Kursy walut – wtorek, 13 października

dolar – 3,9177 zł

euro – 4,3806 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 5,1857 zł

Kursy walut – poniedziałek, 12 października

dolar – 3,9211 zł

euro – 4,3889 zł

frank szwajcarski – 4,7111 zł

funt szterling – 5,1906 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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