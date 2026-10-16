UOKiK ostrzega przed zakupami w internecie. Jeden błąd może kosztować utratę pieniędzy

Zakupy przez internet mogą wiązać się z ryzykiem, którego konsumenci nie zawsze są świadomi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował ostrzeżenie dotyczące podejrzanych sklepów oraz nieuczciwych sprzedawców. Przypomina, że przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić nie tylko oferowany produkt, lecz także firmę, od której faktycznie dokonuje się zakupu.

W komunikacie z 16 października 2026 roku urząd zwraca uwagę na zagrożenia związane między innymi z fałszywymi sklepami, podmiotami podszywającymi się pod polskie marki oraz nieuczciwymi pośrednikami. Nieostrożność podczas zakupów może prowadzić do utraty pieniędzy lub problemów ze zwrotem zamówionego towaru.

Fałszywe sklepy internetowe. UOKiK wskazuje sygnały ostrzegawcze

Jednym z najważniejszych elementów, które należy zweryfikować przed zakupem, są dane sprzedawcy. UOKiK radzi sprawdzić, czy na stronie znajduje się nazwa przedsiębiorcy, jego adres oraz informacje umożliwiające kontakt.

Niepokój powinien wzbudzić również brak regulaminu sklepu. Urząd wskazuje ponadto na błędy językowe, nielogiczne zdania i treści skopiowane z innych witryn. Takie elementy mogą świadczyć o tym, że strona nie jest wiarygodna.

Nie zawsze wiadomo, od kogo naprawdę kupujemy

UOKiK podkreśla, że przed kliknięciem przycisku potwierdzającego zakup konsument powinien ustalić, kto jest rzeczywistym sprzedawcą. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ofert, w których trudno jednoznacznie zidentyfikować przedsiębiorcę odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

Urząd zwraca także uwagę na problem nieuczciwych pośredników oraz zakupów towarów pochodzących z Azji. Właśnie tym zagadnieniom poświęcono udostępniony przez UOKiK poradnik „Zakupy z Azji?”, który ma pomóc konsumentom w rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń.

Zwrot produktu może okazać się problemem

Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko warunki dostawy, lecz także zasady odstąpienia od umowy. Szczególnie istotna jest informacja o tym, dokąd należy odesłać produkt, jeśli klient zdecyduje się zrezygnować z zamówienia.

UOKiK przypomina również o konieczności ustalenia kosztów takiego zwrotu. Konsument, który nie zweryfikuje tych informacji przed zapłatą, może dopiero później przekonać się, że odesłanie towaru będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami.

Urząd apeluje o ostrzeganie bliskich

W swoim komunikacie UOKiK podkreśla, że nawet osoby, które dotychczas nie zetknęły się z nieuczciwym sklepem, powinny pamiętać o zagrożeniach. Problem może bowiem dotyczyć członków ich rodzin lub znajomych.

Przy okazji zbliżającego się Dnia Seniora urząd zachęca do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Chodzi o przekazywanie praktycznych informacji dotyczących rozpoznawania podejrzanych ofert i bezpiecznego korzystania ze sklepów internetowych.

Gdzie znaleźć wskazówki dotyczące bezpiecznych zakupów?

UOKiK przygotował materiały informacyjne, w tym grafiki oraz poradnik „Zakupy z Azji?”. Wyjaśniają one, na co zwracać uwagę podczas zakupów i jak ograniczać ryzyko utraty pieniędzy.

Dodatkowe informacje dotyczące praw konsumentów są dostępne na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Urząd zachęca, aby korzystać z tych materiałów i udostępniać je bliskim.

Najważniejszy przekaz ostrzeżenia jest prosty: przed potwierdzeniem zamówienia należy sprawdzić sprzedawcę, regulamin oraz warunki zwrotu produktu. Kilka dodatkowych chwil poświęconych na weryfikację sklepu może pomóc uniknąć problemów po dokonaniu płatności.

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