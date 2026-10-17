To nie koniec niespodzianek dla kierowców. Prognozy ekspertów zadziwiają

Dziś mijają dwa tygodnie od przywrócenia pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), co było następstwem podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Trzecia odsłona programu osłonowego dla kierowców ma obowiązywać do końca roku.

Drugi tydzień CPN. Kierowcy nie odczuli ulgi

Podstawą reaktywowanego pakietu jest obniżka stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżka akcyzy. Jednocześnie powrócił mechanizm ustalania cen maksymalnych, które ponownie są wyliczane i ogłaszane przez Ministerstwo Energii. W konsekwencji przywrócenia CPN ceny na stacjach wyraźnie spadły. Jak zauważają jednak analitycy e-petrol.pl, pakiet nie jest gwarancją taniego tankowania i w mijającym tygodniu ceny 95-oktanowej benzyny i diesla osiągnęły najwyższe poziomy, jakie zostały opublikowane w rozporządzeniu ministra energii od początku funkcjonowania programu – maksymalne ceny benzyny przekroczyły 7 zł za litr, a diesla 8 zł/l.

Eksperci wskazują jednak, że realne koszty tankowania mogły być jednak trochę niższe, bo w realizowanym przez e-petrol notowaniu detalicznych cen paliw średnia cena benzyny E10 wyniosła w tym tygodniu 6,97 zł/l. To o 18 groszy więcej niż przed tygodniem. W przypadku oleju napędowego podwyżka była 20-groszowa i średnia dla diesla wyniosła 7,98 zł/l. Mocno podrożał też nieobjęty CPN autogaz, którego cena wzrosła o 14 groszy i wynosi 3,39 zł/l.

Analitycy zwracają również uwagę na utrzymujący się wysoki poziom cen paliw w hurcie. Przed weekendem jednak w cennikach rafinerii można jednak było zauważyć próbę spadkowego odreagowania. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny wyceniany był w piątek średnio na 6080,20 zł, co oznacza spadek o 74,20 zł względem poprzedniego tygodnia. Z kolei olej napędowy notował przeciętną cenę 7109,80 zł/metr sześcienny. To 50,80 zł poniżej poziomu sprzed tygodnia.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Eksperci wieszczą spadki

Ile kierowcy zapłacą na stacjach w przedostatnim tygodniu października? Prognozy ekspertów okazują się dość optymistyczne, gdyż zakładają spadki cen paliw. Wyjątkiem będzie LPG w związku z gwałtownym wzrostem hurtowych notowań autogazu.

Szacowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to:

6,78-6,89 zł/l dla benzyny E10,

7,86-7,99 zł/l dla oleju napędowego,

3,51-3,62 zł/l dla autogazu.

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