Ceny w sklepach w górę. Tak źle nie było od dawna

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w drugim tygodniu października płaciliśmy za nie średnio 96 zł i 6 groszy. W ujęciu tygodniowym koszyk zakupowy podrożał o 2 zł i 24 groszy.

Ceny w sklepach w górę. Najmocniej drożeje papryka czerwona

Publikowane w ostatnich miesiącach raporty cenowe raz pokazywały wzrosty cen, raz spadki, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że jest taniej niż przed rokiem. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. W analogicznym okresie ubiegłego roku za koszyk z tymi samymi produktami Polacy płacili 95 zł 90 gr. Jak zauważa portal, nie można wykluczyć, że dopiero teraz na artykułach spożywczych odbiły się rosnące w ostatnim czasie ceny paliw.

Jakie produkty przyczyniły się do tak niekorzystnych danych? Liderem podwyżek okazuje się papryka czerwona, której cena względem poprzedniego tygodnia poszła w górę aż o 11,1 proc. Za kilogram Polacy płacą obecnie 12,07 zł. Mocno drożeje również olej rzepakowy, ale i lider obniżek sprzed tygodnia, czyli ziemniaki (odpowiednio o 9,7 proc. i 8,9 proc.). Wzrosły również ceny: marchwi (o 5,4 proc.), brokułu (o 3,2 proc.), a także mąki pszennej tortowej i pomidora malinowego (o 0,9 proc.).

Jeśli chodzi o obniżki, to prym wiedzie pod tym względem pierś z kurczaka. W ujęciu tydzień do tygodnia cena tego produktu spadła o 2,2 proc., wskutek czego za kilogram płacimy 22,46 zł. Nieznacznie spadły również ceny jabłek (o 1,3 proc.), masła (o 1 proc.), a także lidera podwyżek sprzed tygodnia, czyli cukru (o 0,7 proc.).

Tradycyjnie nie zmieniła się cena bułki kajzerki (kosztuje 36 groszy), jak również mleka (litr kosztuje 3,98 zł).

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W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Wyniosła ona 4,1 proc. rok do roku, co oznacza, że była ona nieznacznie wyższa niż wskazywały na to wstępne dane (szacunkowy odczyt wyniósł 4 proc. rok do roku). Z danych GUS jasno wynika, że inflację napędziły ceny paliw – w kategorii transport nastąpił w poprzednim miesiącu wzrost o niemal 18 proc. w relacji do września 2025 roku i o 4,7 proc. względem sierpnia tego roku.

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