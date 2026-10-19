Zmiany w rencie wdowiej od 2027 r. ZUS wydał pilny komunikat

Obowiązująca od początku 2025 roku renta wdowia to połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (określa się to jako zbieg świadczeń). Od przyszłego roku, czyli już za nieco ponad dwa miesiące nastąpi pod tym względem zmiana i udział drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej wzrośnie do 25 proc.

Zmiany w rencie wdowiej. Nie trzeba składać nowego wniosku

– Do końca tego roku renta wdowia wynosi 100% jednego świadczenia i 15% drugiego. Od 1 stycznia 2027 r. zwiększymy wysokość drugiego świadczenia do 25% – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie.

Organ podkreśla, że podwyżka renty wdowiej nastąpi z urzędu, co oznacza że nie trzeba składać nowego wniosku. Dotyczy to osób, które już pobierają rentę wdowią lub którym zostanie ona przyznana do końca tego roku.

– Łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie. Jeżeli renta wdowia będzie wyższa, odpowiednio zmniejszymy ją o kwotę przekroczenia – przypomina ZUS.

Inne warunki umożliwiające otrzymanie renty wdowiej są następujące:

osiągnięcie wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Z ostatnich danych ZUS wynika, że w pierwszej połowie tego roku łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej wyniosła ponad 22,8 mld zł, z czego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia.

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