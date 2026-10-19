Udany początek tygodnia dla kierowców. Jest najnowszy komunikat
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Udany początek tygodnia dla kierowców. Jest najnowszy komunikat

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Parking w Warszawie
Parking w Warszawie Źródło: Shutterstock
Resort energii zamieścił najnowszy komunikat dotyczący cen paliw na stacjach we wtorek 20 października. Na początku tygodnia kierowcy mogą liczyć na obniżki.

Na początku tego miesiąca rząd ogłosił przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Trzeci odsłona programu obowiązuje od 3 października br. i jak zapowiedziano zakończy się wraz z końcem tego roku.

Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

  • obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy,

  • wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego

Maksymalne ceny paliw na stacjach w każdy roboczy dzień ogłasza Ministerstwo Energii (w przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy). W dniu dzisiejszym (19 października) stawki wynoszą:

  • benzyna 95 – 6,89 zł/l

  • benzyna 98 – 7,68 zł/l

  • olej napędowy – 8 zł/l

Ceny paliw 20 października. Początek tygodnia z obniżkami

Z przedstawionego w dniu dzisiejszym obwieszczenia resortu energii wynika, że we wtorek 20 października kierowcy będą mogli liczyć na dalsze obniżki.

Ceny paliw 20 października wyniosą:

  • benzyna 95 – 6,79 zł/l

  • benzyna 98 – 7,56 zł/l

  • olej napędowy – 7,97 zł/l

Ministerstwo Energii podkreśla, że wszystkie stacje paliw w Polsce są zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych. Oznacza to, że benzyna i olej napędowy nie mogą być sprzedawane powyżej ogłoszonych limitów.

Powrót pakietu to efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że 1 października ogłosił on podpisanie ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa.

Przypomnijmy, że pierwsza odsłona pakietu CPN obowiązywała od końca marca do końca czerwca. Druga edycja funkcjonowała podczas dwóch ostatnich tygodni sierpnia.

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Źródło: Ministerstwo Energii