Udany początek tygodnia dla kierowców. Jest najnowszy komunikat

Na początku tego miesiąca rząd ogłosił przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Trzeci odsłona programu obowiązuje od 3 października br. i jak zapowiedziano zakończy się wraz z końcem tego roku.

Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy,

wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego

Maksymalne ceny paliw na stacjach w każdy roboczy dzień ogłasza Ministerstwo Energii (w przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy). W dniu dzisiejszym (19 października) stawki wynoszą:

benzyna 95 – 6,89 zł/l

benzyna 98 – 7,68 zł/l

olej napędowy – 8 zł/l

Ceny paliw 20 października. Początek tygodnia z obniżkami

Z przedstawionego w dniu dzisiejszym obwieszczenia resortu energii wynika, że we wtorek 20 października kierowcy będą mogli liczyć na dalsze obniżki.

Ceny paliw 20 października wyniosą:

benzyna 95 – 6,79 zł/l

benzyna 98 – 7,56 zł/l

olej napędowy – 7,97 zł/l

Ministerstwo Energii podkreśla, że wszystkie stacje paliw w Polsce są zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych. Oznacza to, że benzyna i olej napędowy nie mogą być sprzedawane powyżej ogłoszonych limitów.

Powrót pakietu to efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że 1 października ogłosił on podpisanie ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa.

Przypomnijmy, że pierwsza odsłona pakietu CPN obowiązywała od końca marca do końca czerwca. Druga edycja funkcjonowała podczas dwóch ostatnich tygodni sierpnia.

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