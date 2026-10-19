Sprzątanie grobów przed Wszystkimi Świętymi. Ceny zwalają z nóg

Wszystkimi Świętymi już za niespełna dwa tygodnie. Wiele osób już rozpoczęło przygotowania. Nie każdy może jednak samodzielnie uporządkować miejsce pochówku bliskich, dlatego rośnie zainteresowanie płatnymi usługami.

Tegoroczny cennik sprzątania grobów wiąże się z wydatkiem od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych, a ostateczna cena zależy między innymi od lokalizacji, rodzaju nagrobka i zakresu prac.

Sprzątanie grobów przed 1 listopada. Ile trzeba zapłacić?

Osoby, które nie mogą osobiście zadbać o groby bliskich, mają do wyboru różne warianty usług. Podstawowe porządki obejmują zazwyczaj usunięcie liści, piasku i wypalonych zniczy, a także uporządkowanie terenu wokół nagrobka.

Za dodatkową opłatą można zamówić mycie płyty, przygotowanie dekoracji czy zapalenie znicza.

Jak to wygląda cenowo? Zestawienie przygotowane przez „Interię Biznes” pokazuje, że ceny różnią się w zależności od miasta i zakresu zlecenia. Przykładowo na Górnym Śląsku podstawowe sprzątanie, bez mycia nagrobka, kosztuje od 60 zł. Jeśli usługa obejmuje również umycie płyty, stawka zaczyna się od 80 zł. Za specjalistyczne czyszczenie z wykorzystaniem pianki trzeba zapłacić około 120 zł.

W większych miastach wydatki mogą być wyższe. W Warszawie ceny za pojedynczą wizytę zaczynają się od około 150 zł. Osoby, które chcą regularnie zlecać pielęgnację miejsca pochówku, mogą rozważyć pakiety obejmujące cztery wizyty, dostępne w cenach od 440 zł. Kwiaty i znicze są zazwyczaj dodatkowo płatne.

Mycie nagrobka to osobny wydatek. Liczy się materiał

Samo uporządkowanie otoczenia grobu nie zawsze wystarcza. Przed Wszystkimi Świętymi wiele osób decyduje się również na dokładne umycie pomnika. W tym przypadku istotne znaczenie ma materiał, z którego wykonano nagrobek, ponieważ poszczególne powierzchnie wymagają innego sposobu czyszczenia.

Przykładowe stołeczne ceny takich usług przedstawiają się następująco:

nagrobek granitowy lub marmurowy: od 150 do 220 zł za mycie,

nagrobek z lastryko: od 350 do 450 zł za czyszczenie.

Poza stolicą jest nieco taniej. Przykładowo w Krakowie to wydatek około 149–219 zł.

Przed zamówieniem usługi warto ustalić, czy cena obejmuje wyłącznie mycie płyty, czy także porządkowanie terenu, usunięcie starych dekoracji i inne prace.

Stawki godzinowe na cmentarzach. W Warszawie nawet 150 zł

Innym sposobem rozliczenia jest stawka za godzinę pracy. W ogłoszeniach publikowanych przed Wszystkimi Świętymi można znaleźć oferty, w których cena zależy od czasu poświęconego na sprzątanie. W Warszawie stawki zaczynają się od 75 zł za godzinę. Inni usługodawcy oczekują 80 lub 90 zł, a w części ogłoszeń ceny sięgają od 100 do 150 zł za godzinę. Za usługę na Powązkach podawano stawkę 109 zł za godzinę.

W Krakowie rozpiętość cen również jest duża. Ogłoszenia zawierają stawki od 69 do 150 zł za godzinę, choć można trafić na ofertę za 30 zł. W takim przypadku trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegóły: w opisie jednej z ofert wskazano, że samo umycie grobu kosztuje zwykle od 80 do 120 zł.

Wyższe ceny mogą wynikać z ograniczonej dostępności usługodawców, lokalizacji cmentarza i zakresu zlecenia. Znaczenie ma także to, czy klient zamawia jednorazowe porządki, czy regularną opiekę nad nagrobkiem. W przypadku cmentarzy położonych poza miastem może pojawić się dodatkowa opłata za dojazd.

Jak zamówić sprzątanie grobu i uniknąć problemów?

Zlecenie prac innej osobie bywa dużym ułatwieniem dla seniorów, osób chorych oraz rodzin mieszkających daleko od cmentarza. Przed podjęciem decyzji warto jednak porównać kilka ofert i precyzyjnie ustalić warunki współpracy.

W szczególności warto sprawdzić te cztery rzeczy:

Zakres prac: czy cena obejmuje mycie nagrobka, sprzątanie wokół niego i usunięcie starych zniczy. Dodatkowe koszty: czy trzeba dopłacić za kwiaty, znicze, środki czyszczące lub dojazd. Potwierdzenie wykonania usługi: czy usługodawca prześle zdjęcia po zakończeniu prac. Bezpieczeństwo płatności: czy można uzyskać potwierdzenie zlecenia i dane pozwalające zidentyfikować wykonawcę.

Niektóre osoby oferujące sprzątanie grobów przesyłają klientom dokumentację fotograficzną, dzięki czemu można sprawdzić efekt pracy bez osobistej wizyty na cmentarzu.

W mojej ocenie warto zachować ostrożność szczególnie wtedy, gdy usługodawca wymaga zapłaty z góry, a jedynym sposobem kontaktu jest numer telefonu. Bezpieczniej wybrać wykonawcę, którego dane można zweryfikować, i zachować potwierdzenie płatności.

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