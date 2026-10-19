Tani sposób na ogrzewanie. Drewno zebrane samemu jest o połowę tańsze!

Zima 2026/2027 w Polsce prawdopodobnie będzie cieplejsza niż ubiegłoroczna, ale za to bardzo kapryśna i zróżnicowana pod względem temperatury, na co wpływ może mieć m.in. zjawisko El Nino.

Już w listopadzie możliwe są jednak nocne przymrozki oraz pierwsze, przelotne opady deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Bez włączenia ogrzewania się nie obejdzie. Ale kto pali drewnem, ten jeszcze może nieco zaoszczędzić – nawet 50 proc.

Samowyrób za połowe ceny. Zezwolenie od leśniczego

Lasy Państwowe oferują sprzedaż drewna na opał w różnej formie i cenach. W niektórych rejonach Polski pozwala to zaoszczędzić ponad połowę kosztów w porównaniu do standardowej oferty. Chodzi o samowyrób, czyli gałęzie, drobnicę czy pozostałości po zrębach lub zabiegach pielęgnacyjnych.

To ten rodzaj drewna, które kupujący sam ścina lub zbiera, przygotowuje i wywozi z lasu we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z nadleśnictwem.

To leśniczy wskaże chętnemu konkretne miejsce, poinformuje o zasadach i wyda pisemne zezwolenie na samowyrób.

Duża różnica w cenie drewna. 30 metrów taniego drewna z lasu

Jak wylicza portal „Forsal.pl” na przykładzie Nadleśnictwa Bydgoszcz, iglaste drewno opałowe (S4) przygotowane przez nadleśnictwo kosztuje 147,60 zł brutto za m3, a iglaste wałki opałowe (S4) w ramach samowyrobu to koszt 67,65 zł brutto za m3, czyli nieco więcej niż o połowę taniej.

Nadleśnictwa oferują także dodatkowe bonifikaty, nawet do 50 proc. przy uporządkowaniu i rozrzuceniu resztek pozrębowych na wyznaczonym terenie.

Po zebraniu drewna leśniczy określa ilość zebranego surowca i jego cenę. Wyjechać z lasu można dopiero po uregulowaniu płatności. Standardowo jedna osoba może pozyskać maksymalnie 30 metrów sześciennych drewna rocznie z jednego leśnictwa.

Uwaga – drewno przeznaczone do spalania w kominku powinno mieć wilgotność poniżej 20 proc. Świeżo ścięte może zawierać znacznie więcej wody, dlatego nie powinno trafiać od razu do pieca. Za to długo przechowywane moze się rozpadać, a wtedy ma mniejszą wartość energetyczną.

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