Od 1 stycznia wyższe wypłaty dla seniorów. Nawet 400 zł więcej miesięcznie

Od 1 stycznia 2027 roku część emerytów i rencistów otrzyma wyższe miesięczne świadczenia. Zmiana wynika z przepisów dotyczących renty wdowiej, które przewidują zwiększenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. W praktyce oznacza to możliwość otrzymywania dodatkowych kilkuset złotych miesięcznie.

Nie wszyscy uprawnieni skorzystają jednak w takim samym stopniu. Ostateczna wysokość wypłaty będzie zależeć od kwot przysługujących świadczeń oraz ustawowego limitu, który ogranicza ich łączną wartość.

Renta wdowia 2027. Od stycznia ważna zmiana

Renta wdowia umożliwia osobom, które straciły małżonka, łączenie własnej emerytury lub renty z częścią renty rodzinnej po zmarłej osobie. Nie jest to osobne świadczenie, lecz szczególny sposób wypłaty dwóch przysługujących świadczeń.

Do końca 2026 roku uprawnieni mogą otrzymywać jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku dodatkowa część wzrośnie do 25 proc.

Zmiana została już przewidziana w obowiązujących przepisach. Nie wymaga więc dopiero uchwalenia nowej ustawy.

Osoba uprawniona będzie mogła korzystać z jednego z dwóch wariantów:

100 proc. renty rodzinnej oraz 25 proc. własnej emerytury lub renty;

100 proc. własnego świadczenia oraz 25 proc. renty rodzinnej.

Wybór odpowiedniego wariantu ma znaczenie dla ostatecznej wysokości miesięcznej wypłaty.

Nawet 400 zł więcej do emerytury. Ile wyniesie podwyżka?

Zwiększenie udziału drugiego świadczenia o 10 punktów procentowych może przełożyć się na zauważalny wzrost dochodów wdów i wdowców.

Przywoływane w mediach przykładowe wyliczenia wskazują, że w określonych sytuacjach miesięczna wypłata może wzrosnąć o 360 zł, a nawet 400 zł.

Nie oznacza to jednak, że każdy uprawniony otrzyma właśnie taką kwotę. Podwyżka zależy przede wszystkim od wysokości drugiego świadczenia, którego część jest doliczana do podstawowej wypłaty.

Przykładowo, jeżeli drugie świadczenie wynosi 2000 zł brutto, zwiększenie jego udziału z 15 do 25 proc. oznacza wzrost dodatkowej części z 300 do 500 zł. Różnica wynosi zatem 200 zł brutto miesięcznie, o ile nie zadziała ustawowy limit.

Jest limit renty wdowiej. Nie każdy dostanie pełną podwyżkę

Przepisy ograniczają maksymalną łączną wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej. Suma nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że aktualny limit renty wdowiej wynosi 5935,47 zł brutto miesięcznie.

Jeśli suma wyliczonych świadczeń przekroczy ten próg, wypłata zostanie odpowiednio ograniczona.

Warto przy tym pamiętać, że w marcu 2027 roku nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent, która może zmienić wysokość obowiązującego limitu. Nie należy więc traktować obecnej kwoty 5935,47 zł jako ostatecznego pułapu na cały przyszły rok.

Kto ma prawo do renty wdowiej?

Nie każda osoba pobierająca emeryturę i posiadająca prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku może automatycznie korzystać z łączenia świadczeń.

Konieczne jest spełnienie określonych warunków ustawowych. Uprawniony musi między innymi:

osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

pozostawać we wspólności małżeńskiej ze zmarłym małżonkiem do dnia jego śmierci;

uzyskać prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego;

nie pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim.

Wszystkie wymagane warunki muszą być spełnione łącznie. Samo pobieranie emerytury połączone z prawem do renty rodzinnej nie gwarantuje otrzymania renty wdowiej.

Czy trzeba składać nowy wniosek od stycznia 2027 roku?

Zwiększenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapowiedziała, że osobom, które już mają przyznane prawo do renty wdowiej, przeliczy świadczenia z urzędu. Oznacza to, że nie będą musiały składać nowego wniosku wyłącznie z powodu styczniowej podwyżki.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które spełniają warunki, ale nie wystąpiły jeszcze o ustalenie zbiegu świadczeń. W ich przypadku konieczne jest dopełnienie formalności związanych z przyznaniem prawa do renty wdowiej.

Od 1 stycznia 2027 roku najważniejszą zmianą będzie więc wzrost dodatkowej części świadczenia do 25 proc. Dla wielu wdów i wdowców przełoży się to na wyższe miesięczne dochody, choć rzeczywista podwyżka będzie zależała od indywidualnej sytuacji i ustawowego limitu.

Czytaj też:

800 plus i 14. emerytura do likwidacji? Balcerowicz nie ma wątpliwości Czytaj też:

Wyższa emerytura za wychowanie dzieci? Sejmowa komisja podjęła decyzję