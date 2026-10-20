W urzędach rosną wydatki na dodatki i nagrody. Rewolucja w stażu pracy

Skalę zainteresowania zmianami dotyczącymi stażu pracy doskonale obrazują dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: do października 2026 roku Polacy złożyli prawie 900 tysięcy wniosków USP o wydanie zaświadczeń potwierdzających dawne okresy pracy.

Jak wynika z infpormacji „Rzeczpospolitej”, zmiany w naliczaniu stażu pracy już obciążyły budżety niektórych urzędów – mowa tu o dodatkowych kosztach wynoszących kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na osobę.

Więcej benefitów dla pracowników. Kosztowny staż pracy

Od początku 2026 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ustalania stażu pracy, które rozszerzają katalog okresów wliczanych do ogólnego stażu pracy o formy zatrudnienia dotychczas pomijane: umowę cywilnoprawną, działalność gospodarczą, pracę zarobkową za granicą.

Pracownicy mają 24 miesiące od 1 stycznia 2026 roku (budżetówka) lub od 1 maja 2026 roku (firmy) na dostarczenie do kadr dokumentów potwierdzających dodatkowy staż. Głównym dokumentem będzie zaświadczenie z ZUS. Przeliczenie stażu nie nastąpi automatycznie – wymaga od pracownika złożenia wniosku tym razem do kadr.

Skutkiem dłuższego stażu pracy jest dłuży urlop pracownikow, prawo do urlopu wychowawczego, zmiana długości okresu wypowiedzenia umowy, wypłata wysługi lat, prawo do odpłaty pośmiertnej, czy szybsze osiąganie progów uprawniających do nagród jubileuszowych. A wszystko co ma związek z pieniędzmi szybko wpływa na budżet instytucji.

Wprowadzając nowe przepisy rząd nie przewidział dodatkowego finansowania, które miałoby odciążyć budżety urzędów w związku z wprowadzonymi zmianami. W przeliczeniu na pracownika budżetówki, dodatkowe koszty wynoszą kilka, a czasami nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na osobę. W skali całej instytucji chodzi o dodatkowe miliony zotych.

Mniej rekrutacji, niższe nagrody. Przepisy o stażu pracy wstrzymują awanse

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, w przypadku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, chodzi dodatkowo o około 1,75 mln zł, a w przypadku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1,4 mln zł.

„Brak dodatkowych środków na ten cel w budżecie wynagrodzeń na 2026 roku przełożył się na zmniejszenie funduszu nagród oraz ograniczenie możliwości zatrudniania nowych pracowników i podwyższania wynagrodzeń”poinformował Maksymilian Kosowski, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego.

W lepszej sytuacji są osoby zatrudnione w samorządach, bo w ich przypadku – w przeciwieństwie do tych pracujących w administracji rządowej – dodatkowe lub wyższe świadczenia wynikające z nowych przepisów o stażu pracy nie wiążą się z uszczupleniem funduszu wynagrodzeń na inne cele, np. na ograniczenie liczby awansów lub niższe nagrody.

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