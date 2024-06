Gala Polskiego Biznesu 2023. Prestiżowe nagrody Wprost

W środę 12 czerwca odbyła się uroczysta Gala Polskiego Biznesu Wprost. Podczas wydarzenia wręczano statuetki dla zwycięzców rankingów Polskiej Dwusetki, czyli 200 największych polskich firm, Gepardów i Ambasadorów polskiego biznesu.

– Dzisiejsza gala jest o najsilniejszych spółkach, które mimo zmian rządów, pandemii, wojny, katastrof, przetrwała i wspięła na szczyt. W tym roku mamy też rekord, żeby dostać się na listę, trzeba przekroczyć granicę miliarda złotych przychodów. To duże firmy napędzają gospodarkę, dlatego w interesie nas wszystkich jest to, żeby jak najwięcej ich u nas było – powiedział Szymon Krawiec, redaktor zarządzający Wprost, autor rankingu Polska 200.

Kategoria Lider Rankingu Polska 200

Statuetkę za zajęcie pozycji lidera w rankingu Polska 200 otrzymała spółka Orlen S.A. Po serii fuzji i przejęć znalazła się już na orbicie globalnych gigantów. Jest najwyżej notowaną polską firmą w prestiżowym rankingu Fortune 500 Europe, grupującym pół tysiąca największych podmiotów z europejskiego rynku. Od kilku miesięcy pod nowym kierownictwem ma się stać spółką przewidywalną, wiarygodną i transparentną. Ma nadawać ton w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Ma stać się liderem napędzającym transformację energetyczną już nie tylko w Polsce, a na całym kontynencie.

– W ciągu najbliższych 30 lat transformacja energetyczna zmieni rynek, dlatego musimy przyspieszyć transformację energetyczną, aby w tym miejscu, w którym spółka jest, mogła pozostać – powiedział Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy spółki.

Kategoria Lider Rankingu Gepardy

Gepardy to zestawienie 50 najdynamiczniej rozwijających się spółek. Mistrzów w pomnażaniu złotówek, przedsiębiorstw, które rok do roku osiągnęły największą dynamikę zysków. Liderem w tym rankingu została spółka Rainbow Tours. W ciągu 12 miesięcy była w stanie powiększyć swoje zyski nie o kilka procent, a ponad ośmiokrotnie. Na wakacje z tą polską firmą pojechało w zeszłym roku 700 tys. klientów. Obroty przekroczyły 3 miliardy złotych. Kilka miesięcy temu firma awansowała do giełdowego indeksu mWIG40, dołączając już do biznesowej ekstraklasy największych przedsiębiorstw w Polsce.

– Będę tę nagrodę trzymał przy sercu, bo takie wyróżnienie to jest przede wszystkim zasługa naszych pracowników. Ten zespół, który dziś mam zaszczyt reprezentować, zawsze działa w 200 proc. – powiedział Tomasz Florczak, dyrektor departamentu sprzedaży Rainbow Tours.

Kategoria Ambasador Polskiego Biznesu

Nagrodę w tej kategorii otrzymała spółka LPP S.A. To jedna z nielicznych polskich firm globalnych. W ciągu ostatnich 30 lat udało im się zbudować nad Wisłą największą firmę modową w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze swoimi produktami są obecni już na 40 zagranicznych rynkach. I jak mało która firma wiedzą, jak dbać o swoich ludzi. Zatrudniają ponad 33 tys. pracowników. Przytłaczająca większość nie pracuje na śmieciówkach czy umowach B2B, a na podstawie umów o pracę. Nie przeprowadzali zwolnień grupowych, ani nie mają takich w planach.

– To bardzo duży zaszczyt dla nas. CIeszy także awans, w ubiegłym roku zajęliśmy 7 miejsce, teraz jesteśmy na szczycie. Bardzo nas cieszy to, że nasz trud w budowaniu stabilnego miejsca pracy został dostrzeżony – powiedziała liderka zespołu HR firmy Katarzyna Kucmida.

Najlepszy pracodawca w kategorii Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała T-Mobile Polska. Ich misją jest być najlepszym, dostarczać ludziom to, co ich łączy i pozwalać żyć tak, jak tego pragną. Od rozrywki, przez komunikację aż po biznes dla całej rzeszy klientów. Tworzą silną sieć innowacyjnych technologii i usług, dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe czy usługi cyberbezpieczeństwa.

– W imieniu całej firmy bardzo dziękuję za tę nagrodę i ogromne wyróżnienie. Za tym stoją nasi pracownicy, ta nagroda jest nagrodą dla wielu osób, które pracują nad tym, aby naszemu zespołowi było dobrze – powiedziała Dorota Kurpianowicz-Legutko, członkini zarządu T-Mobile Polska.

Najlepszy pracodawca w branży Transport

W tej kategorii wyróżniona została spółka PKP Intercity. Realizowane przez naszego laureata inwestycje infrastrukturalne w ramach największego w historii spółki programu są warte 27 mld zł. Inwestycje nie tylko wyniosą spółkę na światowy standard działalności. Są wyrazem troski o środowisko i zachowanie klimatu, ale także wydatnie wpłynął na komfort klientów i – co było najbardziej istotne dla naszego rankingu – komfort pracowników.

– Jest to nagroda, która nie tylko wypełnia nas dumą, ale przede wszystkim jest dla nas ogromnym zobowiązaniem – powiedziała Ewa Boguszewska, dyrektor wykonawcza do spraw pracowniczych i biura zarządzania zasobami ludzkimi.

Najlepszy pracodawca w branży Bankowość

Nagroda w tej kategorii trafiła do Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz troski o jakość kadry i stabilność zatrudnienia w niezwykły sposób włączyli się w budowę geopolitycznego bezpieczeństwa nas wszystkich – pracodawców i pracowników. Zrealizowali kampanie społeczną na terenie Stantów Zjednoczonych, której celem było zwiększenie wiadomości obywateli USA na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Treści #UnifyUkraine wyświetlono ponad 750 mln razy. Są też sygnatariuszem podpisanej w Londynie deklaracji Ukraine Business Compact 2023, która potwierdza gotowość we wspieraniu odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.

– Ta nagroda jest dla nas powodem do dumy, bardzo za nią dziękujemy. Jest ona docenieniem naszych codziennych starań – powiedziała Joanna Mościska, dyrektor departamentu zarządzania talentami.

Najlepszy Pracodawca w branży Finanse

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma XTB. To działający od dwóch dekad polski dom maklerski o zasięgu globalnym oferujący dostęp do tysięcy instrumentów finansowych takich jak CFD czyli różnicę kursową na waluty, surowce, indeksy giełdowe czy kryptowaluty, a także akcje i ETF-y notowane na najpopularniejszych giełdach świata.

– To ogromny zaszczyt, dziękuję kapitule za docenienie naszych starań. To wyróżnienie otrzymaliśmy w historycznym momencie, nasz poziom zatrudnienia globalnego przekroczył 1 tys. Pracowników – powiedziała Monika Charytonik, HR Manager w XTB.

Najlepszy Pracodawca w branży Windykacja

Nagrodę w tej kategorii otrzymała firma Kruk S.A. Ubiegły rok był dla nich wyjątkowy ze względu na rekordowe wyniki finansowe. Jak twierdzą – sukces firmy zawdzięczają zaangażowaniu i determinacji pracowników. W planach zakładają dalszy rozwój. Jednym z założeń strategii jest transformacja cyfrowa, która ma przynieść pracownikom możliwości dalszego rozwoju w zakresie nowych kompetencji przyszłości. Monitorowanie poziomu wynagrodzeń i propracownicze reakcje na wyniki to stały elementem ich polityki wynagradzania.

– Kruk, poza tym, że zarządza wierzytelnościami, edukuje. Ta dzisiejsza nagroda jest dla nas ważnym momentem, bo pokazuje, że kierunek, jaki przyjęliśmy w polityce personalnej jest tym właściwym – powiedziała Jolanta Dąbrowska, dyrektorka HR w Kruk S.A.

Najlepszy Pracodawca w kategorii Franczyza

Nagroda w tej kategorii przypadła Grupie Muszkieterów. Od dnia wybuchu wojny na Ukrainie angażuje się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. I pomimo że inicjatywy pomocowe w ubiegły roku nie były już tak spektakularne jak w 2022 roku, właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché nadal oddolnie organizowali i angażowali się w akcje na szczeblu lokalnym.

– Jest mi niezmiernie miło odebrać tę nagrodę, to ogromne wyróżnienie dla naszych pracowników, którzy każdego dnia starają się zapełnić jak najlepszy serwis w naszych sklepach – powiedziała Adriana Kiwak, dyrektorka HR w Grupie Muszkieterów.

Nagrody Specjalne

Nagrodę specjalną za wdrażanie procedur ESG otrzymała Grupa Smithfield Polska, która jako odpowiedzialny producent mięsa i jego przetworów, od lat podejmuje szereg działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i jest liderem zmian w tym obszarze. Konsekwentnie prowadzi swoją politykę ESG opartą na trzech filarach – Biznes, Otoczenie i Ludzie, angażując się przy tym w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Grupa wdraża innowacyjne rozwiązanie na każdym etapie łańcucha dostaw „od pola do stołu”.

– Przede wszystkim na ręce kapituły onkursu i redakcji tygodnika Wprost ogromne podziękowanie. Wdrażanie standardów ESG w sektorze rolno-spożywczym jest niezwykle ważne – powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor ds. Public i Government Relations w Smithfield Polska.

Kolejną nagrodę specjalną, w uznaniu zasług w inwestycje w odnawialne źródła energii, otrzymała spółka ONDE S.A. Laureat jest czołowym generalnym wykonawcą inwestycji OZE w Polsce z 30-procentowym udziałem w rynku farm wiatrowych oraz 10 procentowym w rynku farm fotowoltaicznych. Spółka zrealizowała ponad 400 inwestycji OZE w całej Polsce o łącznej mocy przekraczającej 4,3 GW. Od 2021 Spółka jest obecna na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. W tym samym roku rozpoczęła również budowę własnego portfela instalacji OZE. Jest pierwszą w Polsce firmą z branży OZE, która uzyskała certyfikat EMAS – najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie ekologii i najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej.

– To ogromny zaszczyt odbierać to prestiżowe wyróżnienia. Z tego miejsca podziękuję pracownikom, bo to dzięki wam i codziennej realizacji waszych pasji możemy być liderem w branży – powiedział Paweł Średniawa, prezes zarządu ONDE S.A.

Nagrodę specjalną dla lidera w branży rolniczej otrzymała firma Agro Efekt Sp. z o.o. Spółka jest działającą i dynamicznie rozwijającą się firmą od roku 1995 na polskim rynku. Zarząd firmy koncentruje się na budowaniu silnej stabilnej firmy o czytelnej, znanej marce, zapewniającej satysfakcję klientów oraz rozwój pracowników. Firma obsługuje gospodarstwa rolne na wielu płaszczyznach, w sposób kompleksowy – zapewnia profesjonalną obsługę poprzez dostarczanie nowych technologii, serwisu, doradztwa, skupu płodów rolnych, sprzedaży środków do produkcji rolnej.

– Podobno miarą sukcesu nie jest jego wielkość, ale skala przeciwności, z jaką trzeba się mierzyć. Wiedzą państwo jak trudno było branży rolniczej w ostatnich latach. Nam się udało, jesteśmy godni sukcesu i każdy pracownik na ten sukces pracuje – powiedział Krzysztof Piech dyrektor ds. rozwoju sprzedaży spółki.

Ostatnią nagrodę specjalną otrzymała Beata Drzazga, założycielka wielu firm w Polsce i na świecie. Laureatka prestiżowych nagród dla menedżerów, za działania prospołeczne i dbałość o pracowników. Uważa, że w prowadzeniu biznesu najważniejsza jest wizja. To właśnie dzięki takiemu podejściu powstała nie tylko BetaMed S.A. ale także Global Impact, Drzazga Clinic, Dono Da Scheggia, Betanest Electronik, BetaMed International czy wreszcie Betainvest MIAMI. Laureatka Manager Award, Cystal Lady Prize 2023.

– Najważniejsze jest to, jak traktujemy pracowników. 20 lat taemu, kiedy nie było mowy o żadnym ESG, pomyślałam, że chcę wchodzić do miejsca, w którym pracownicy będą uśmiechnięci i empatyczni dla pacjentów – powiedziała, odbierając nagrodę.