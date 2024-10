Gospodarka

Osłony energetyczne na przyszły rok. Wiadomo, ile mogą kosztować

Przedłużenie zamrożenia cen energii na przyszły rok to koszt ok. 4,4 mld zł, przedłużenie bonu energetycznego na 2025 r. to kolejny ok. 1 mld zł - poinformowała we wtorek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zapewniła, że...

22 paź 2024 15:19