Wielki Piątek 2025. Do której otwarte sklepy?

Oznacza to, że większość sklepów, supermarketów i centrów handlowych będzie otwarta zgodnie ze standardowymi godzinami pracy. Dla wielu osób to ostatni moment na spokojne zakupy przed świętami wielkanocnymi.

Godziny otwarcia popularnych sieci handlowych

Wielki Piątek to dzień, w którym sklepy działają w typowych godzinach. Większość dużych sieci handlowych, takich jak Lidl, Biedronka, Carrefour czy Auchan, będzie otwarta od wczesnych godzin porannych (najczęściej od 6:00 lub 7:00) do późnych godzin wieczornych, zazwyczaj do 21:00 lub 22:00. Warto jednak pamiętać, że niektóre placówki mogą zdecydować się na skrócenie godzin pracy, dlatego zaleca się sprawdzenie konkretnych godzin otwarcia wybranego sklepu na jego oficjalnej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Sklepy osiedlowe i franczyzowe

Mniejsze sklepy osiedlowe oraz placówki franczyzowe, takie jak Żabka czy Carrefour Express, również będą otwarte w Wielki Piątek. Ich godziny pracy mogą się różnić w zależności od lokalizacji i decyzji właściciela. Niektóre z nich mogą być czynne do późnych godzin wieczornych, inne mogą zamknąć się wcześniej. Zaleca się sprawdzenie godzin otwarcia konkretnej placówki przed planowanymi zakupami.

Planowanie zakupów przed świętami

Wielki Piątek to doskonały dzień na zrobienie ostatnich większych zakupów przed Wielkanocą. Warto jednak pamiętać, że w Wielką Sobotę (19 kwietnia) sklepy będą otwarte krócej – większość z nich zamknie się najpóźniej o godzinie 14:00, a niektóre nawet wcześniej. W Niedzielę Wielkanocną (20 kwietnia) oraz w Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia) obowiązuje zakaz handlu, co oznacza, że duże sklepy będą zamknięte. Otwarte mogą być jedynie niektóre małe sklepy, w których za ladą stanie właściciel, oraz stacje benzynowe