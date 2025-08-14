Sprzedaż obligacji oszczędnościowych. Tak dobrego wyniku w tym roku jeszcze nie było

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 8.226 mln zł. To dane znacznie lepsze niż miesiąc wcześniej, gdy odnotowano 6.564 mln zł, a zarazem najlepszy wynik w tym roku (udało się przebić kwietniowy rekord, kiedy to resort sprzedał obligacje o łącznej wartości 7.366 mln zł).

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za czerwiec wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1025) – 195,9 mln zł,

1-roczne (ROR0726) – 3.284,0 mln zł,

2-letnie (DOR0727) – 426,9 mln zł,

3-letnie (TOS0728) – 3.086,4 mln zł,

4-letnie (COI0729) – 675,4 mln zł,

10-letnie (EDO0735) – 465,3 mln zł.

W lipcu – podobnie jak miesiąc wcześniej – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (40 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3.284,0 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się majowy lider, czyli obligacje 3-letnie – TOS z 38 proc. udziałem w strukturze sprzedaży. Na ich zakupy przeznaczono 3.086,4 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (8 proc. udział w sprzedaży), 10-letnie – EDO (6 proc.), 2-letnie – DOR (5 proc.)oraz 3-miesięczne – OTS (2 proc.).

Ministerstwo Finansów podało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w lipcu kwotę ok. 92 mln zł. To znacznie więcej niż w czerwcu, gdy było to ok. 61 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wiceminister finansów o tegorocznym rekordzie

– W pierwszym miesiącu wakacji Polacy ulokowali w skarbowych instrumentach detalicznych aż 8,2 mld złotych – najwięcej od początku roku. Nasi klienci wybierali w pierwszej kolejności 1-roczne obligacje o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, których udział stanowił 40 proc. wszystkich obligacji sprzedanych w lipcu. Oszczędzający równie chętnie kupowali obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, których udział w sprzedaży wyniósł blisko 38 proc. – komentuje Jurand Drop, wiceminister finansów.

– Warto regularnie lokować oszczędności na atrakcyjnych warunkach – rekordowy lipcowy poziom sprzedaży w bieżącym roku potwierdza wysokie zainteresowanie naszymi obligacjami. Równie ważne jest, aby pieniądze pracowały cały czas. Nasza oferta umożliwia ciągłość pomnażania już ulokowanych środków, a zamiana zapadających obligacji na nowe, po niższej cenie, to dodatkowa korzyść dla oszczędzających. W lipcu w drodze zamiany klienci kupili co piątą obligację, o łącznej wartości ponad 1,6 mld złotych – dodaje.

