Kursy walut 2 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 2 stycznia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5963 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2156 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5314 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8391 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – piątek, 2 stycznia

dolar – 3,5963 zł

euro – 4,2156 zł

frank szwajcarski –4,5314 zł

funt szterling – 4,8391 zł

Kursy walut pod koniec 2025 r.

Kursy walut – środa, 31 grudnia

dolar – 3,6016 zł

euro – 4,2267 zł

frank szwajcarski –4,5390 zł

funt szterling – 4,8399 zł

Kursy walut – wtorek, 30 grudnia

dolar – 3,5936 zł

euro – 4,2293 zł

frank szwajcarski –4,5555 zł

funt szterling – 4,8568 zł

Kursy walut – poniedziałek, 29 grudnia

dolar – 3,5898 zł

euro – 4,2274 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8424 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 31 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Kursy walut 30 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?