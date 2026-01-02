Tyle teraz trzeba płacić za abonament. Dni opłaty policzone?

Od początku 2026 roku obowiązują wyższe stawki abonamentowe za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Abonament za radio wzrósł z 8,70 do 9,50 zł miesięcznie, a opłata za telewizję z 27,30 do 30,50 zł miesięcznie. Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące – 4 proc., za sześć miesięcy – 5 proc. Opłacając abonament za cały rok można otrzymać 10 proc. rabatu.

Ostatni rok abonamentu

Czy to ostatni rok funkcjonowania abonamentu? Przypomnijmy, że zniesienie tej opłaty przewiduje przygotowana przez Ministerstwo Kultury nowelizacja ustawy medialnej. Na początku grudnia zeszłego roku projekt noweli został skierowany do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 23 stycznia br., a następnie resort opracuje wnioski z tych konsultacji.

W niedawnym wywiadzie dla RMF FM ministra kultury Marta Cienkowska powiedziała, że plan jest taki, aby Polacy nie musieli płacić abonamentu od 1 stycznia 2027 roku. Z dystansem do tych zmian podchodzi Ministerstwo Finansów i Gospodarki. W opinii do projektu resort wskazał, że nie widzi możliwości finansowania mediów publicznych z budżetu państwa w obliczu dużego deficytu sektora finansów publicznych. Ministerstwo podkreśla, że projektowane rozwiązania będą generować bardzo duże skutki finansowe — o charakterze sztywnym —zwiększając wydatki budżetu państwa w ciągu 10 lat o kwotę około 25 mld zł, w tym w samym 2027 roku o kwotę 2,5 mld zł.

Na zniesienie abonamentu czekają Polacy, czego dowodzi przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Za jego likwidacją opowiedziało się niespełna 80 proc. respondentów, odmiennego zdania był zaledwie dziesiąty badany. 11,7 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Przypomnijmy, że zwolnieni z płacenia abonamentu RTV są:

emeryci po 75. roku życia,

zaliczani do I grupy inwalidzkiej, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby po 60. roku życia z emeryturą, która nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Osoby te muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że mogą być zwolnione z płacenia abonamentu RTV.

