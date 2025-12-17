Nielubiana przez Polaków opłata zniknie? Ministra podała możliwy termin

Ministra kultury Marta Cienkowska była w środę gościem „Porannej rozmowy RMF FM". Jednym z tematów rozmowy była przygotowywana przez resort nowelizacja ustawy medialnej. Szefowa resortu kultury poinformowała, że ustawa trafiła do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Cienkowska zapowiedziała, że prace potrwają do 23 stycznia, następnie ministerstwo opracuje wnioski z tych konsultacji.

– Obstawiam, że my około miesiąca będziemy potrzebować na to, żeby ta ustawa weszła na rząd po 23 stycznia. […] Obstawiam, że około końcówki lutego wejdzie na rząd, a potem prześlemy ją do Sejmu – mówiła w RMF FM ministra kultury.

Cienkowska nie kryje, że liczy na podpis prezydenta Karola Nawrockiego podkreślając, że jeszcze w swojej kampanii prezydenckiej wskazywał on na konieczność odpartyjnienia mediów publicznych.

Kiedy abonament zniknie?

Nowela przewiduje m.in. likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kiedy Polacy nie będą musieli już go płacić? – Mój plan jest taki, żeby od 1 stycznia 2027 – powiedziała szefowa resortu Cienkowska.

We wcześniejszych wypowiedziach szefowa resortu kultury określała abonament, jako „archaiczny twór" i „bardzo słabo ściągalną" opłatę. W jej ocenie jest on „absolutnie nieskuteczny" i nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych.

Na zniesienie abonamentu czekają Polacy, czego dowodzi przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Z jego likwidacją opowiedziało się niespełna 80 proc. respondentów, odmiennego zdania był zaledwie dziesiąty badany. 11,7 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

W tym roku stawki abonamentu RTV wynoszą 8,70 zł miesięcznie za abonament radiowy oraz 27,30 zł miesięcznie za abonament telewizyjny (w tym radio). Opłaty te są obowiązkowe dla wszystkich, którzy posiadają radio lub telewizor.

Zwolnieni z płacenia abonamentu RTV są:

emeryci po 75. roku życia,

zaliczani do I grupy inwalidzkiej, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby po 60. roku życia z emeryturą, która nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Osoby te muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że mogą być zwolnione z płacenia abonamentu RTV.

