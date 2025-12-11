Gaz leci w dół, rachunki też? Ekspert zdradza możliwe stawki

Europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny TTF od lutego konsekwentnie tanieją. Obecnie notowania utrzymują się w okolicach 26,95 euro za MWh, co oznacza najniższy poziom od początku marca 2024 r. Na spadek cen wpływa kilka czynników: łagodniejsza pogoda, rozwinięta infrastruktura LNG oraz rozmowy o zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją. Wszystko to sprzyja poprawie sytuacji na rynku surowca.

Ceny gazu

Zdaniem ekspertów, jeśli na rynku nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, w 2026 r. cena gazu na rynkach może spaść nawet do 20 euro za MWh. Taki poziom, jego zdaniem, może przełożyć się na niższe taryfy dla odbiorców domowych, co oznacza realną szansę na lżejsze rachunki za gaz w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Już teraz gospodarstwa domowe odczuwają pierwsze efekty spadku cen. Taryfa największego detalicznego sprzedawcy, PGNiG Obrót Detaliczny, od 1 lipca 2025 r. została obniżona o 14,8 proc. – z 239,65 zł do 204,26 zł za MWh netto. Trzeba jednak pamiętać, że do ceny energii doliczane są jeszcze opłaty abonamentowe oraz dystrybucyjne, co wpływa na ostateczną wysokość rachunku. Obecna taryfa ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 r.

Z przepisów wynika, że z ceny taryfowanej mogą korzystać nie tylko gospodarstwa domowe, ale również wybrane podmioty użyteczności publicznej. Należą do nich m.in.: szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola oraz noclegownie. Dzięki temu niższe stawki za gaz oddziałują szerzej, obejmując instytucje ważne z punktu widzenia życia społecznego.

Decyzje taryfowe

PGNiG Obrót Detaliczny obsługuje około 7 mln klientów detalicznych, co oznacza, że decyzje taryfowe dotyczą znacznej części polskich odbiorców. Jeśli prognozy spadku cen TTF do poziomu około 20 euro za MWh się potwierdzą, kolejne decyzje URE w sprawie taryf mogą przynieść dalsze ulgi w budżetach domowych w 2026 r.

Na razie kluczowe pozostaje to, czy obecny trend spadkowy utrzyma się również w kolejnych miesiącach sezonu grzewczego i czy na rynku gazu nie pojawią się nowe, niespodziewane napięcia.

