Hutniczy gigant dokłada kolejne miliony. Kraków ma być stalową wizytówką

ArcelorMittal Poland kontynuuje inwestycje w krakowskim oddziale. Koncern poinformował, że kosztem 40 mln zł zmodernizowano ocynkownię nr 2, dostosowując ją do produkcji blach z nowym rodzajem powłoki cynkowniczej. Według władz firmy, ostatnie projekty realizowane w Krakowie potwierdzają, że tamtejszy zakład jest traktowany jako jeden z filarów działalności przetwórczej spółki.

Modernizacja linii

W zakończonym właśnie etapie modernizacji linia została przystosowana do wytwarzania blach powlekanych zarówno klasyczną powłoką cynkową, jak i innowacyjnym stopem na bazie cynku, magnezu i aluminium. Jak podkreśla firma, nowa powłoka charakteryzuje się lepszymi właściwościami plastycznymi oraz większą odpornością na korozję, co ma pozwolić na poszerzenie oferty produktów z Krakowa, wykorzystywanych m.in. w sektorze budowlanym – np. na płyty warstwowe czy blachy trapezowe.

W ramach projektu powstały dwie nowe wanny cynkownicze wraz z systemem ich transportu i podnoszenia – wyjaśnia kierownik projektu modernizacji Wojciech Fraś. Komercyjna produkcja blach z nową powłoką ma rozpocząć się w 2026 roku, po zakończeniu procesów certyfikacji oraz uzyskaniu niezbędnych homologacji.

Prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Wojciech Koszuta zaznacza, że inwestycje realizowane w nowohuckim oddziale pokazują, jak ważną rolę pełni on w strukturze koncernu. Mimo trudnej sytuacji na globalnym rynku stali, spółka zainwestowała już łącznie blisko 2,7 mld zł w dwie walcownie działające w Krakowie.

W bieżącym roku, oprócz modernizacji ocynkowni nr 2, uruchomiono również piece wodorowe w walcowni zimnej. Oba przedsięwzięcia pochłonęły łącznie ok. 100 mln zł. Za podobną kwotę ArcelorMittal Poland, wspólnie z firmą Linde Gaz Polska, prowadzi także budowę zakładu wytwarzania wodoru, który w niedługim czasie ma zasilać krakowskie instalacje.

Największy producent

ArcelorMittal Poland pozostaje największym producentem stali w Polsce, skupiając niemal połowę potencjału krajowego hutnictwa. W skład spółki wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą również Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, największy producent koksu w Polsce i Europie.

Firma produkuje w kraju stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby wykorzystywane m.in. w budownictwie, przemyśle AGD i transporcie. ArcelorMittal Poland, jako część globalnego koncernu ArcelorMittal, zatrudnia w Polsce – wraz ze spółkami zależnymi – ponad 9 tys. pracowników.

Czytaj też:

Wysokie koszty, wiekowe instalacje. Symbol śląskiego hutnictwa idzie do historiiCzytaj też:

Pożegnanie po 30 latach pracy skończyło się dyscyplinarkami. Afera na porodówce