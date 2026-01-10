Fala zwolnień w handlu. To niestety nie koniec

Ubiegły rok przyniósł pierwsze od dłuższego czasu złe wieści z rynku pracy. W okresie maj – październik stopa bezrobocia w Polsce rosła, choć na ogół w tym okresie mamy do czynienia z poprawą sytuacji chociażby ze względu na fakt uruchomienia prac sezonowych. Eksperci wskazywali, że ma to związek ze zmianami regulacyjnymi, ale co i rusz pojawiały się doniesienia o zwolnieniach grupowych w poszczególnych zakładach pracy. Zwolnienia nie ominęły również handlu.

Te sieci handlowe zwalniały w 2025 r.

Serwis wiadomoscihandlowe.pl zwraca uwagę, że w 2025 roku redukcję zatrudnienia przeprowadziły znane sieci handlowe. Zwalniał m.in. zmagający się z problemami Carrefour. Na początku zeszłego roku sieć ogłosiła, że zamierza zwolnić 340 osób i rozpoczęła w tym celu negocjacje ze związkami zawodowymi. Ostatecznie skończyło się na utracie pracy przez ok. 200 osób oraz zamknięciu części sklepów.

Redukcje etatów nie ominęły również Eurocash, który już w 2023 roku zapowiedział, że zamierza zwolnić w tamtym i kolejnym roku ok. 1,1 tys. osób oraz zamknąć nierentowne sklepy. Pracę straciło też kilkudziesięciu menedżerów z centrali. Proces zamknięć sklepów kontynuowany był także w 2025 roku, gdy zlikwidowano 75 sklepów Dużego Bena i Delikatesów Centrum. Niestety na tym się nie skończy. Portal przypomina, że kilka tygodni temu ogłoszono nową strategię, która przewiduje w najbliższych dwóch latach zamknięcie 150 sklepów Delikatesów Centrum i zwolnienie kolejnych 3 tys. osób.

W 2025 roku zwalniała również Castorama. W pierwszej połowie roku sieć ogłosiła, że wprowadzi plan restrukturyzacyjny, który obejmie 260 osób. Zapewniała również, że 70 proc. osób będzie mogło kontynuować pracę na nowych stanowiskach. Pracownikom, którym nie udało się znaleźć nowego zajęcia, zaproponowano program dobrowolnych odejść. Pod koniec roku zwolnienie 800 pracowników ze wszystkich swoich zakładów zapowiedziała sieć meblowa Black Red White. To znaczna liczba, biorąc pod uwagę, że w całej grupie zatrudnionych jest ok. 2,7 tys. osób.

Prawie 100 osób straciło pracę w związku z decyzją Grupy Aldi o likwidacji krakowskiego oddziału Aldi Financial Hub, który świadczył usługi na rzecz Grupy Aldi Nord w Europie. Według jednego z pracowników firmy, nagła i zaskakująca decyzja o zwolnieniach spowodowana została faktem, że następują zmiany na rynku finansowym, przede wszystkim coraz więcej zadań wykonywanych dotychczas przez pracowników przejmowanych jest przez algorytmy AI. Część pracowników dostała propozycję przejścia do innych działów.

Czytaj też:

Polacy nie chcą zmieniać pracy. Ta grupa wyjątkiemCzytaj też:

Dobre wieści z rynku pracy. Polska unijnym wiceliderem