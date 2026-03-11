Bezrobocie w Polsce. Tak źle nie było od 5 lat

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia w lutym. Wyniosła ona 6,1 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w styczniu 2026 roku. Jeśli dane te potwierdzą się (ostateczny odczyt przedstawi pod koniec miesiąca Główny Urząd Statystyczny) będzie to najgorszy wynik od kwietnia 2021 roku, kiedy to odnotowano 6,3 proc.

Dwucyfrowe bezrobocie

Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie występuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła poziom dwucyfrowy (10,2 proc.). Po drugiej stronie jest Wielkopolska z odczytem na poziomie zaledwie 3,9 proc.

Z szacunkowym danych resortu pracy wynika, że w lutym w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób bezrobotnych. To o 22,1 tys. więcej niż w pierwszym miesiącu 2026 roku, a zarazem o 109,6 tys. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Ministerstwo wskazuje, że do wzrostu przyczyniła się w dużym stopniu niewielka liczba bezrobotnych rozpoczynających aktywne formy wsparcia (prace subsydiowane, staże, szkolenia) oraz mało wyrejestrowań z powodu braku gotowości do pracy.

Ze wstępnych danych wynika, że w poprzednim miesiącu w urzędach pracy zarejestrowało się 100,8 tys. bezrobotnych, czyli o 17,7 tys. mniej niż w styczniu i o 3,5 tys. mniej w porównaniu z lutym 2025 roku.

Resort informuje również, że w lutym wyrejestrowano z urzędów pracy 77,9 tys. bezrobotnych. To o 5,2 tys. więcej niż w styczniu i o 17,5 tys. mniej niż w lutym zeszłego roku.

O wiele bardziej optymistycznie prezentują się dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce przedstawione przed tygodniem przez Eurostat. Wynika z nich, że bezrobocie w naszym kraju wyniosło w styczniu jedynie 3,1 proc. co plasuje nas na pozycji lidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce dzielimy razem z Bułgarią.

Czytaj też:

Dodatkowy dzień wolny od pracy. Rząd ogłosił zmiany. Jest jedno „ale”Czytaj też:

Wiosna zawitała na rynek pracy. Wreszcie optymistyczne prognozy