Wiosna zawitała na rynek pracy. Wreszcie optymistyczne prognozy

Wiosenny powiew optymizmu przynosi najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, mierzący plany rekrutacyjne firm. Okazuje się, że 41 proc. organizacji zamierza pozyskiwać nowych pracowników w nadchodzącym kwartale. Redukcje planuje tylko 9 proc., natomiast 48 proc. utrzymanie liczby pracowników na dotychczasowym poziomie. Jedynie 2 proc. firm nie potrafiło sprecyzować swoich planów. Twórcy raportu podkreślają, że wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które chcą zatrudniać, a zarazem ubyło tych, które zamierzają zwalniać.

– W odpowiedziach firm widzimy, że w ujęciu kwartalnym wzrósł odsetek organizacji, które chcą zwiększać zatrudnienie i jednocześnie spadł udział tych, które mówią o redukcjach. Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, przedsiębiorstwa częściej widzą przestrzeń do rozwoju niż do cięć. Największą co do wielkości grupę nadal stanowią firmy, które utrzymują obecny poziom zatrudnienia i obserwują otoczenie rynkowe przed podjęciem decyzji – komentuje Tomasz Walenczak, dyrektor zarządzający ManpowerGroup Polska.

– Organizacje nie tylko chcą utrzymywać zespoły, lecz aktywnie inwestują w kompetencje, które pozwalają im zwiększać odporność, przyspieszać transformację, realizować cele. To, co aktualnie obserwujemy na rynku odzwierciedla jego dojrzałość, a ludzie są traktowani jako zasób krytyczny. Choć obecna niepewność geopolityczna może powodować większą ostrożność w podejmowaniu decyzji, ogólny kierunek jest zachęcający, a firmy przyzwyczaiły się już do funkcjonowania w złożonym otoczeniu – dodaje.

Te firmy chcą zwiększyć zatrudnienie

Z raportu wynika, że zatrudniać będą firmy w budownictwie i nieruchomościach (45 proc.), usługach komunalnych i surowcach (41 proc.), czy handlu i logistyce (38 – Wiosna tradycyjnie przynosi ożywienie na rynku pracy, szczególnie w branżach silnie zależnych od warunków pogodowych. Widzimy to między innymi w budownictwie, które obecnie znajduje się także w szczytowej fazie dużych inwestycji, a także w HoReCa czy usługach komunalnych, gdzie drugi kwartał od lat oznacza intensyfikację aktywności. Z drugiej strony widzimy zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów, firmy zatrudniają jakościowo i w tym kierunku będzie zmierzał rynek rekrutacyjny. W nadchodzącym kwartale możemy oczekiwać nowych ofert pracy, ale będą to w znakomitej większości propozycje dla kandydatów o kompetencjach specjalistycznych, nie rekrutacje masowe. Pracodawcy szukają jakości, dlatego na znaczeniu zyskują kompetencje analityczne, techniczne, operacyjne, technologiczne. Potwierdzają to też intencje firm z sektora finansów i ubezpieczeń, usług profesjonalnych, opieki zdrowotnej czy technologii i usług IT – mówi Tomasz Walenczak.

Najwięcej nowych etatów planują otwierać przedsiębiorstwa ze wschodu Polski (42 proc.), północy i południowego-zachodu (po 34 proc.). Najrzadziej plany zatrudnienia deklarowali pracodawcy z południa (19 proc.).

Najczęstszym powodem nowych rekrutacji jest rozwój organizacji i tworzenie w związku z tym nowych miejsc pracy (64 proc.), rozszerzenie działalności firm (38 proc.), a także rozwój technologiczny, który generuje zapotrzebowanie na nowe umiejętności (22 proc.). Z kolei redukcje są spowodowane optymalizacją procesów i łączeniem stanowisk (29 proc.), a także reorganizacją i zmianami rynkowymi, które zmniejszyły zapotrzebowanie na niektóre funkcje (po 25 proc.).

Czytaj też:

Pilnie szukają pracowników do więzień. Pensje sięgają nawet 22 tys. zł miesięcznieCzytaj też:

Dodatkowy dzień wolny od pracy. Rząd ogłosił zmiany. Jest jedno „ale”