Firmy nabierały się na fachowców. Google właśnie zepsuł modny biznes

Biznes miał się dać nabrać. Że SEO umarło, a widoczność w AI wymaga nowych technik, nowych ekspertów i solidnych nakładów finansowych. Tymczasem Google stawia sprawę jasno – w świecie sztucznej inteligencji sprawdza się to samo, co w klasycznym SEO.

Nowe koncepcje to ściema?

Przez ostatnie miesiące LinkedIn momentami przypominał targowisko rodem ze średniowiecza, gdzie zamiast cudownych eliksirów sprzedawano „magiczne sposoby” na widoczność w AI. Jedni ogłaszali śmierć klasycznego SEO, inni promowali kolejne modne skróty – GEO, AEO czy „AI-first optimization” – przekonując firmy, że bez nowych rytuałów i kosztownych strategii ich strony znikną z internetu. Problem w tym, że sam Google właśnie mocno popsuł ten biznesowy scenariusz.

Gigant z Mountain View opublikował dokument dotyczący optymalizacji treści pod generatywną sztuczną inteligencję i zamiast technologicznej rewolucji dostaliśmy dość brutalny powrót do podstaw.

Google jasno wskazuje, że AI nie nagradza magicznych sztuczek ani „hakowania algorytmu”, lecz jakościowe treści, dobrą strukturę informacji i technicznie sprawny serwis. Krótko mówiąc: SEO nie umarło. Po prostu dostało nową etykietę i kilku nowych kaznodziejów.

AI nie działa w oderwaniu od wyszukiwarki

Jak wyjaśniają eksperci z Semcore, największy mit ostatnich miesięcy polegał na przekonaniu, że sztuczna inteligencja wybiera treści według zupełnie nowych zasad. Tymczasem Google tłumaczy, że rozwiązania takie jak AI Overviews czy AI Mode nadal korzystają z tego samego indeksu wyszukiwania i tych samych mechanizmów rankingowych, które rozwijane są od lat.

– Rozwiązania, takie jak AI Overviews czy AI Mode, korzystają z tych samych systemów rankingowych i jakościowych, które Google rozwija od lat. Kluczową rolę w ich przypadku odgrywa mechanizm o nazwie RAG – podkreśla Marcin Stypuła z Semcore.

Wyjaśnia, że algorytm najpierw sięga do wyników wyszukiwania, a dopiero potem tworzy odpowiedź.

– Do tego dochodzi funkcja rozszerzania zapytań, która generuje powiązane z nimi frazy, by nadać odpowiedzi szerszy kontekst. W praktyce oznacza to, że jeśli strona nie radzi sobie w klasycznych wynikach wyszukiwania, to nie znajdzie się nagle w centrum uwagi sztucznej inteligencji – tłumaczy.

To oznacza jedno: firmy, które przez lata ignorowały SEO, nie wskoczą nagle do odpowiedzi AI tylko dlatego, że ktoś dopisał im w ofercie „optymalizację pod chatboty”.

Google obala modne internetowe mity

Przy okazji Google dość bezlitośnie rozprawił się z częścią praktyk sprzedawanych dziś jako „sekret widoczności w AI”. Na celowniku znalazł się m.in. tzw. content chunking, czyli obsesyjne cięcie tekstów na miniaturowe akapity tylko dlatego, że rzekomo „tak lubi sztuczna inteligencja”.

Według ekspertów pogoń za „AI-friendly content” może skończyć się odwrotnym efektem — algorytmy mogą uznać stronę za sztucznie manipulowaną.

– W świecie, w którym SI potrafi w sekundę stworzyć generyczny tekst o „siedmiu sposobach na oszczędzanie”, na wagę złota jest to, co Google nazywa treścią „nietowarową” (non-commodity content). To teksty nasycone autentycznym doświadczeniem, subiektywnym osądem i wiedzą z pierwszej ręki, których nie da się wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji – uważają eksperci z Semcore.

Paradoksalnie więc era AI może sprawić, że jeszcze bardziej zaczną liczyć się prawdziwi eksperci, autorskie doświadczenia i jakościowe materiały zamiast masowo produkowanych tekstów pod algorytm.

Czytaj też:

Allegro uruchomiło aplikację na ChatGPT. „Prawdziwy game-changer”

SEO żyje, ale bajka o „magicznym AI” właśnie się kończy

Oczywiście nie oznacza to, że wszystko pozostaje po staremu. Google opisuje własny ekosystem, a inne modele językowe działają według różnych zasad. ChatGPT, Claude czy Gemini nie muszą wybierać treści identycznie.

– Nie istnieje jeden uniwersalny algorytm wyboru treści dla sztucznej inteligencji. Każdy system działa inaczej i ma własne metody pozyskiwania, oceny i syntezy informacji. To, co sprawdza się w Gemini, może być bezużyteczne w przypadku modeli Anthropic czy OpenAI. Dlatego optymalizacja stron nie powinna polegać na szukaniu magicznych sztuczek, które zapewnią firmie miejsce w odpowiedziach generowanych przez chatbota – tłumaczy Stypuła.

Ekspert dodaje, że nawet jeśli pojawią się chwilowe „patenty” na oszukiwanie AI, ich żywotność będzie bardzo krótka. Algorytmy szybko nauczą się takie praktyki eliminować.

I właśnie dlatego cała historia trąci wiekami średnimi. Część rynku próbowała sprzedać biznesowi wizję cyfrowej apokalipsy i konieczności kupowania „nowego SEO dla AI”. Tymczasem Google właśnie przypomniał wszystkim starą prawdę: dobre treści, porządna technika i autentyczna wartość nadal robią robotę. Zatem „That’s all” – jak mówiła Miranda Priestly w 2006 roku i jak mówi w 2026 r., w czym wtóruje jej dziś Google.

Czytaj też:

AI pomagało Oldze Tokarczuk? Pisarka ujawniła kulisy pracy nad książką